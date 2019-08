Los candidatos al título afinan sus estrategias para el golpe final

02/08/2019 - 23:15 La Banda

Se disputó la novena y penúltima fecha del Torneo Apertura 2019 de Fútbol Infantil organizado por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda y ya hay equipos que se perfilan como los grandes candidatos para ganar la competencia.

En la Categoría 04/05, los punteros por zonas son: Zona A, Taladrito con 23 puntos y +16 de diferencia tras su victoria 1-0 sobre Bº Gorrini. Zona B, Vini Gol con 22 puntos y +15 tras ganar 3-2 ante Moykanos Juniors. Zona C, en primer lugar Argentinos Unidos con 27 puntos y +16 de diferencia tras ganar 1-0 ante Rey de Reyes. Zona D, Tramo 16 con 18 puntos y +13 tras ganar 1-0 ante Quilmes.

Categoría 06/07, la Zona A es liderada por Bío Torres con 19 puntos y +15 de diferencia tras haber goleado 6-0 a Villa Unión. Zona B, Gustavo tapia con 22 puntos y +27 tras ganar 6-0 ante Deportivo 25 de Mayo. La Zona C tiene primero en la tabla a Argentinos Unidos con 27 puntos y +17, le ganó 4-1 a Rey de Reyes. Por último, la Zona D tiene como puntero a Bº Quilmes con 16 puntos y +7 pese a haber caído 1-0 ante Tramo 16.

Categoría 08/09, en la Zona A manda Bío Torres con 21 puntos y +16 de diferencia, ganó su partido 2-0 ante Villa Unión. Zona B, Vini Gol con 20 puntos y +11 tras haber ganado 4-0 ante Moykanos Juniors. La Zona C es liderada por Argentinos Unidos con 24 puntos y +12 tras ganar 1-0 ante Rey de Reyes. Zona D, Bº Quilmes con 23 puntos y +12 tras triunfar 1-0 ante Tramo 16.

Categoría 10/11. Zona A, lideran Taladrito con 20 puntos y +12 de diferencia y Villa Unión con la misma cantidad de puntos pero +10 de diferencia. Zona B, Gustavo Tapia con 21 puntos y +19 tras haber ganado 1-0 ante Deportivo 25 de Mayo. Zona C, Argentinos Unidos es líder con 21 puntos y +7 de diferencia, le ganó 2-0 a Rey de Reyes; en segundo lugar también con 21 puntos se encuentra 17 de Octubre pero su diferencia es de +6. Zona D, Barrio Quilmes con 17 puntos y +4 pese a perder 3-0 ante Tramo 16.

Goleadores

Los goleadores hasta el momento son: Categoría 04/05, Leandro Díaz (Taladrito) con 14 goles. Categoría 06/07, Lucas Barraza (Argentinos Unidos) con 11 goles convertidos. Categoría 08/09, Lázaro Cordero (Villa Unión) y Gustavo Gutiérrez (Tramo 16), ambos con 6 goles convertidos. Por último en la Categoría 10/11, Jeremías Cisneros con 9 tantos.

Fecha final

El domingo 4 de agosto se jugará última fecha de esta competencia de la siguiente manera: Zona A, 9:30 Bº Gorrini vs. Bío Torres en la cancha de Quilmes; 9:30 Villa Unión vs Pablo Hoyos en cancha Villa Unión.

Zona B, 9:30 Deportivo 25 de Mayo vs Vini Gol en cancha de Deportivo 25 de Mayo; 9:30 Moykanos Juniors vs Irma F.C en el Complejo San Francisco.

Zona C, 9:30 Rey de Reyes vs 17 de Octubre en la cancha de Produnoa.

Zona D, 9:30 Bº Quilmes vs El Cruce en Jerarquizado; a las 10 Beco Burgos vs Tramo 16 en la cancha de El Cruce; 10 hs también se enfrentan Cholo Suárez vs IV Centenario en cancha de Cholo Suárez.