El fútbol femenino promete un fin de semana de emociones en el Patinódromo

02/08/2019 - 23:16 La Banda

Con toda la fuerza y pasión de siempre, este fin de semana se disputará la octava fecha del Torneo Apertura 2019 de Fútbol Femenino, organizado por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda. Los partidos comienzan este viernes a las 21 y continuarán el lunes desde las 20 en el Patinódromo de avenida San Martín.

Disputada la séptima fecha, las principales posiciones en la tabla son: Zona A, Campeonas del 28 con 16 puntos y 16+ de diferencia, pese a haber caído 1-0 ante Alto Verde, también con 16 puntos aunque con +5 de diferencia; le sigue Santa Rita que le ganó 1-0 a Deportivo Griselda.

En la Zona B, Estrella de Cantoni está en la cima con 16 puntos tras haber ganado 3-0 ante 17 de Octubre. Zona C, Las Fiorentinas con 19 puntos tras vencer 1-0 a Irma F.C. Zona D, Platense F.C. (A) con 21 puntos tras triunfar 1-0 ante Rincón Sparta.

Hasta el momento las goleadoras del torneo son: Morena Díaz (Platense F.C. A) con 10 goles, Eliana Pérez (Las Botineras) con 8, Marcela Rodríguez (Las Botineras) con 6 también y Milagros Ávila (Santa Rita) con 5 tantos convertidos.

El viernes 2 de agosto comenzará a disputarse la octava fecha de esta competencia en la cancha de césped sintético del Patinódromo Municipal, situado sobre avenida San Martín, los días y horarios son los siguientes:

Viernes, 21 hs Alto Verde vs Deportivo 25 de Mayo; 21:35 Las Argentinas vs Las Fiorentinas; 22:10 Las Tiburonas vs Las fanáticas; 22:45 Platense F. C. (B) vs Irma F. C. (A); 23:20 Deportivo Griselda vs Atenea; y para finalizar el día 23:55 se enfrentan Belgrano vs Juventud de Amigas.

El lunes 5, desde las 20 hs Santa Rita vs Campeonas del 28; 20:35 Las Aliadas vs Tévez FC; 21:10 San Isidro vs Cruz Azul; 21:45 Irma F.C (B) vs Las Fieles; 22:20 Platense FC (B) vs 17 de Octubre; 22:55 Rincón Sparta (A) vs Las Únicas; 23:30 Rincón Sparta (B) vs Las Botineras y a las 00:05 para finalizar la fecha juegan Estrella de Cantoni vs Las Codiciadas.