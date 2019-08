Lucas Romero: “Estoy muy feliz de volver a la Argentina”

03/08/2019 - 00:15 Deportivo

El mediocampista Lucas Romero aseguró ayer al arribar al país que estaba “ansioso” por sumarse a Independiente, luego de su desvinculación de Cruzeiro, de Brasil.

“Estoy muy feliz de volver a la Argentina, de poder sumarme a un equipo tan grande como es Independiente. Estoy ansioso de poder sumarme al plantel. Fue una decisión difícil, estaba tranquilo y cómodo, fue una despedida emotiva, difícil, pero siempre supe que quería venir”, señaló Romero en rueda de prensa en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Romero aseguró que tuvo diálogo con el entrenador Sebastián Beccacece quien pidió por incorporación a Independiente.

“Pude hablar con el técnico, fue el club que me buscó, él me motivó bastante, me gustó su idea y siento que puedo aportar mi granito de arena en el Rojo”, declaró el ex Vélez Sarsfield.

Romero se someterá hoy a la revisión médica y luego firmará el contrato que lo ligará a la institución de Avellaneda.