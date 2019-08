Las claves del “Sapo”: detalles y paciencia

03/08/2019 - 01:01 Deportivo

Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, planifica minuciosamente cada partido. Y para el de hoy ante Atlético Tucumán hizo hincapié en dos cosas: los detalles y la paciencia.

“Yo creo que la clave está en los detalles. Nosotros nos distrajimos un segundo en Newell’s y nos fuimos injustamente 0-1 al entretiempo. El segundo tiempo ya se jugó de otra manera, pero distinto hubiera sido si seguíamos 0 a 0. Por eso digo que la clave está en los detalles, en Primera no podés dar ventaja”, analizó el “Sapo”, en una entrevista con Radio Nacional.

“La otra clave creo que será la paciencia del equipo para no apurarse y tener esa frescura e inteligencia para no dividir e intentar buscar el espacio para verticalizar. No entrar en la locura que por ahí nos puede llevar la gente en su afán de alentar. Tener paciencia para encontrar el momento justo”, agregó.

Coleoni se mostró conforme con la semana de trabajo del Ferro: “Hemos tenido una semana más de trabajo para ir consolidando cosas y ver si hacemos algunos cambios. Creo que vamos a dar un saltito en el rendimiento, individual y colectivamente, en función de lo que hemos trabajado esta semana. Estamos conformes, estamos bien y esperamos poner a punto algunas cosas que faltan para llegar en óptimas condiciones al partido con Atlético”.

El DT también repasó lo sucedido en el debut, en Rosario. “A pesar del poco tiempo de laburo, me quedo con muchísimas cosas del debut. El equipo fue ordenado siempre, tuvo una buena estructura, supo cuándo salir a atacar. Nos faltó a lo mejor consolidar la posesión un poquito, erramos pases. Errores no forzados como se dice. Con eso me vine, con la actitud del equipo, con el orden y con el convencimiento de la idea”, destacó.

“Ahora hay un montón de cosas que trabajar, están llegando refuerzos todavía. Hace unos días llegó Joao, un colombiano que juega bien y nos puede ayudar, pero lleva poco tiempo con nosotros. En esta vorágine de ir sobre la marcha, creo que vamos por buen camino”, resaltó el entrenador cordobés.

A pesar de respetar al rival, el “Sapo” prefiere siempre generar fortalezas propias. “Atlético es un equipo de Primera División, no invento nada cuando digo que ya lleva tres años de consolidación en las estadísticas, en los puntajes. Jugó Libertadores. Pero nosotros, en función de nosotros primero, tratamos de generar fortalezas antes de mirar las debilidades del rival. Y en función de eso desandamos este caminito de cuatro días para llegar de la mejor manera”, concluyó el DT de Central.