FÚNEBRES | 3 de agosto de 2019

03/08/2019 - 01:19 Funebres

Fallecimientos

- María Rosa Carol de Contato

- Jorge Enrique Yapur

- Aldo Jaime Ferreyra

- María Mercedes Díaz Castaño

- Yolanda América Nieva de Parrado (Las Termas)

- Aurelia de Jesús Barraza (La Banda)

- Eduardo Rafael Garzón Pera

- María Vitalia Chávez

- Fabián Rolando Cáceres

- Amalia Pereyra

- Rubén Aníbal Gerez (La Banda)

- Eugenia Mari Cruz Jorge Llado

- Hilda del Valle Arias

- Teresa Barrera (La Banda)

- Maria del Pilar Infante Sánchez

- Dora Rosario Castaño Brandan

- Estela del Rosario Elías Atia

- Gladys Argentina Paiola

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARIAS, HILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Su esposo Francisco, hijos Claudia, Liliana, Sandra, Gustavo, hijos pol. nietos, bisnietos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ARIAS, HILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Roberto Silva y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, FABIAN ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Sus padres Manuela Gomez, Manuel Caceres, sus hijos Cristian, Angela, Lucas, sus hermanos, sobrinos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Morales. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS SA. La Plata162. Tel. 4219787.

CARABAJAL, DANIEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Sus primos Norma Miriam Fares, Manuel Jorge y sus hijos Paola y Mauricio participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARABAJAL, DANIEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Sus amigos del Classic Club lo despedimos con gran dolor, acompañamos con cariño a su esposa Silvia, su hijo Hugo y familiares.Descansa en paz, Dani.

CARABAJAL, DANIEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Alejandro Buenvecino, Maria Martha Boglione y Giovanna Buenvecino Boglione, ruegan al Señor por el descanso de su amigo Dani. Lamentamos profundamente su fallecimiento.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Sus hijos Antonio, Eduardo, Lucrecia ,Rosa María y Alejandro Contato, sus hijos pol. Adela, Felicitas y Lorenzo, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Su hijo Eduardo R. Contato Carol y su esposa M. Felicitas Degano y nietos Eduardo, Juan Pablo, Alfredo, Felicitas, Amalia, Silvina, Maria angelica, Maria Ines y Emilio y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Querida abuela Malila viviras eternamente en nuestros corazones. Te vamos a extrañar. Su nieta Maria Angelica Contato y Juan Manuel Montenegro y bisnietas Candelari y Milagros. acompañan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Su sobrina Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a sus hijos con oraciones.

CAROL DE CONTATO, MARIA ROSA (MALILA) (Q.E.P.D.) Falleció el 2/8/19|. Rita Esther Contreras, su colaboradora despide con cariño a la Sra. Malila. Sus restos serán inhumados hoy a las 10hs en el Cementerio Parque de la Paz.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Carlos León González Ábalos, sus hijos Guadalupe, Marta y Luis César González Ábalos, su hijo político Horacio Jozami, sus nietos Marianito, León y Ciro Vittar; Zoe y Agustín Jozami participan con dolor el fallecimiento de la querida Malila. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Ana María Figueroa Vda. de Mosca, sus hijas Eulalia Irene y Ana Verónica Mosca, sus nietos Gregorio, José, María Angélica, Francisco, Valentina y Ernesto, su nieta política Valentina, sus bisnietos Aylén, Fabrizio, Zoe y Lola, su tataranieto Simón participan con dolor el fallecimiento de la querida Malila y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Eulalia Irene Mosca, sus hijos Gregorio, José y María Angélica, su hija política Valentina, sus nietos Aylén, Fabrizio, Zoe y Lola, su bisnieto Simón participan con dolor el fallecimiento de la querida Malila. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Norma de Pece, sus hijos Federico y Amelia, Jorge Francisco, Silvia y Marcelo, Hilton y Soledad y nietos, participan su fallecimiento y acompañan a José y Julia en tan triste momento. Ruega una oración en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Las compañeroas de su hija Luqui de la promocion 1966 del Colegio de Belen; Lita, Carmela, Chiqui, Cuqui, Cristina, Estela, Evita, Huerto, Lina, Graciela Tauil, y Suasnabar, Madi, Mamili, Monica, Nena, Saturnina, Silvia, Susana, Tere, Anita, Elsita, Irma, Graciela Marinucci y Maria Ines, participan con dolor su fallecimiento y acomapañan a toda su familia en estos momentos de tanto tristeza. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Sus vecinos y amigos Cecilia Degano y Enrique Agüero, sus hijos Lucas, Juan Pablo y Javier y respectivas familias acompañan a sus Lucky, Roji, Antonio, Eduardo y Alejandro, a sus nietos y bisnietos en este doloroso momento.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Sus vecinos y amigos Cecilia, Pablo, Gregorio, Alfredo, Luis Alberto y Angélica junto a sus respectivas familias. Ruegan una oración en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Ana María Brander de Silvetti y sus hijos Victoria, Víctor Manuel, Eugenio y Martita participan el fallecimiento de Malila y acompañan con cariño a sus hijos y nietos. Que descanse en la paz del Señor.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Querida Roji, tu mamá ya partió al cielo a recibir la recompensa que Dios le tiene preparada. Te acompañan en este momento de dolor, pero tambien de esperanza Porota Castiglione de Álvarez Valdés y sus hijos.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. El Grupo Belén 66 despide a Malila con profundo dolor y acompaña en el pesar a sus hijos Luqui y Lorenzo; Roji, Eduardo y Ale. Eleva oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Silvia Abalovich (a), sus hijos Maria Fernanda, Roberto, Maria Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye e hijos politicos Luis Cantizano, Franco Parisina y Maria Elena Fanjul y Constanza Dacunda y nietos, participan con gran dolor el fallecimiento de la querida Malila y acompañan con mucho carriño a sus hijos. Elevan oraciones por ella.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lughares de deelicados pastos me hará desccssansar " Las perssonas que amamos jamas mueren. solo cambian de residencia a nuestro corazon. Te amamos Mali querida. Tus nietos Martin Arredondo y y Amalia Contato, bisnietas Delfina y Guillermina Arredondo. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (MALILA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche de Lugones, Catalina María Lugones Espeche acompañan con mucho cariño a su amigo Eduardo y familia rogando oraciones por Malila.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Patricia Beltrán, sus hijos Agustina, María Dolores, María Julia y Patricio Ordoñez Beltrán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. José Bonacina, Martha, Enrique Contato y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Los amigos de su hija Lucky: Marilin Carranza, Graciela Moreno, Estela Pan, Raul Taboada, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dificil momento.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (MALILA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. CPN Juan Manuel Beltramino, su esposa CPN María Inés López de Beltramino participan el fallecimiento de la Sra. madre de sus amigos Antonio, Eduardo, Alejandro, Roji y Lucky, acompañándolos en el dolor y la oración.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (MALILA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Juan Pablo Vignau, Noemí Mansilla y sus hijos Pablo César, María Silvia, Jerónimo y sus respectivas familias acompañan con mucha tristeza a toda la familia Contato Carol en estos momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones por el alma de Malila.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Las compañeras y amigas de su hija Roji de misa de 7 del Col. San José acompañan con mucho cariño a ellla, a sus hermanos y demás familiares en la partida de la querida Malila a la Casa del Padre. Ofrecen oraciones por su descanso eterno y pronta resignación. Doris, Pelada, María Elena, Nené, Mari, Vivi, Mirta, Marisa, Pocha, Nelibé, Estelita , Anita y Beba.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Osvaldo Ibañez Blanco y sus hijos Raul, Delia, Gabriela, Matias y Juan, Lelia y Silvio, acompañan a su nieta Ines y toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Carlos Enrique Bothamley, Lucía Sanchez de Bothamley, sus hijos y nietos acompañan a Roji y familia con todo cariño en este momento de dolor. Piden por una feliz resurrección.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Carlos B. Weyenbergh y sus hijos Carlos Bernardo, María Paula, Federico y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este difícil momento.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. María Argentina Weyenbergh participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones a su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Sus amigas Dalila Beltrán Neirot de Escobar y Teresita Beltrán Neirot de Leoni acompañan a su familia con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Maximio Ruiz Paz y Maria Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos, nietos y a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Luis Eduardo Lescano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y toda su familia rogando oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Malena Arce, Manuel Arce y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Osvaldo Palau, Maria Ines Fiad, e hijos, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Anahi, Guillermo y Hugo Catella participan con gran pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Hector Sebastian, Marta Cecilia Campitelli (a), y Diego Cardona (a), y nietos acompañan a toda su familia en este momento tan doloroso, con mucho cariño rogamos oraciones en memoria de la muy querida Malila.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Chini Filippa de Guber e hijos Rosita y Daniel y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la querida Malila y acompañan a sus hijos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Clara R. Barthe de Rovarini, sus hijos Juan Manuel y Gabriela, Pablo y Marcela, Julio y Jorgelina y sus nietos participan con dolor el fallecimiento de Malila. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Yolanda Marta Hanne de Karam y Maria Alicia Karam participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su querida amiga Roji y demás familiares. Ruegan al Altísimo por su eterno descanso.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. El Sr. Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la Docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Abogada. María Rosa Contato. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. El Decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Lic. Hugo Marcelino Ledesma y la Vicedecana Lic. Josefina Fantoni, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la Docente de la Facultad arriba mencionada, Abogada. María Rosa Contato. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CASTAÑO BRANDÁN, DORA ROSARIO (q.e.p.d.) 1/8/19|. Sus hijos Andres, Monica y Marlene, h. pol. José y Analia, nietos, bisnietos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CASTAÑO BRANDAN, DORA ROSARIO (Q.E.P.D.) Falleció el 1/8/19|. Sus nietos Alvaro y Milagros, bisnietas Giovanna e Isabella, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

CASTAÑO BRANDAN, DORA ROSARIO (Q.E.P.D.) Falleció el 1/8/19|. Teresita Vizcarra y sus hijos Lucas, Tatiana, y Jimena Ross, acompañan a su tia Mónica y toda su familia por el fallecimiento de su Mamá. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

CASTAÑO BRANDAN, DORA ROSARIO (Q.E.P.D.) Falleció el 1/8/19|. Alice y Juan Carlos Martin, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTAÑO BRANDAN, DORA ROSARIO (Q.E.P.D.) Falleció el 1/8/19|. Dario Vallejo, su Sra. Selva Vilalba y Noemí Perez de Vallejo, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones por su eterno descanso.

CASTAÑO BRANDAN, DORA ROSARIO (Q.E.P.D.) Falleció el 1/8/19|. Compañeros de su nieto Alvaro y su nieta politica Lucky del Area de Servicios Sociales del IOSEP, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, MARÍA VITALIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Sus hijos Beatriz, Walter, Chuli, Nuny, Miguel, Raul, Tutu, Mari, hijos politicos, nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Tel. 4219787.

CHÁVEZ, MARÍA VITALIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hijo Miguel Ángel, su nuera María Eugenia y su nieta Valentina Marisol participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, MARÍA VITALIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus consuegros Francisco Pécora, María Romano, su nuera María Eugenia, su nieta Valentina; su familia política: Carolina, Daniel Pécora, Daniel Belizán y María Gracia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAVEZ, MARÍA VITALIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. La Señora Presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, equipo de asesores de presidencia, Directora de Sumarios, Directores Generales de los distintos Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de todos los Niveles, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal, Oficina de Prensa y Difusión y personal del Organismo participan del fallecimiento de la madre del empleado de esta institución, Miguel Ángel Orieta, lo acompañan en su dolor y a sus familiares elevando oraciones rogando por el eterno descanso de su alma

CHAVEZ, MARÍA VITALIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Los compañeros de trabajo de su hijo Miguel: Lidia Torres, Gustavo Ledesma, Gabriel Gómez, Julio Díaz, Lucky Alcorta y Mario Trejo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar.

CORONEL, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Carlos Zani y su esposa Gladys despiden al estimado vecino José y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Ruegan una pronta resignación.

CORONEL, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Tus hermanos y compañeros de la vida. Miguel More y Mercedes Maldonado, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Tus sobrinos que prohijaste: Maria Mercedes y Fernando Esteban, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CORONEL, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Señor Dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Traya Salomón participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Mabel. Acompaña en el dolor a toda su familia en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ CASTAÑO, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Su hija: Kelly, sus Hnos.: Raquel, Amalia y Orlando, y sobrinos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. El Descanso. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) ORG. AMPARO S.R.L.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ELÍAS ATIA, ESTELA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Fallecio el 1/8/19|. sobrinos nietos Juan, Gabi, Liz, Enrique, Fernando, Daniel, Roque, Patricia, Analia, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

FERNÁNDEZ, MÓNICA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Su vecina y amiga Mercedes de Ledesma, sus hijos Miguel, Mario y Claudio y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, ALDO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Sus sobrinos Maria Rosa Allalla su sobrino politico Antonio Diaz sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Sta Catalia Dto Guasayan. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GARZON PERA, EDUARDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/19|. Su esposa Elsa Graciela LLanos sus hijos Natalya Lorena, Eduardo Alejandro, sus hnos Liliana, Horacio, y Luis Garzon sobrinos haijados y demas familiares sus restos seran velados hasta las 11 horas en calle La Plata162. S/V. Para despues ser cremados. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Sus sobrinas Nonet, Maria Josefina y Kent, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Querida Bety, ya descansas en los brazos del Señor. Te recordaré por siempre " Beby Villagra y familia, participa su fallecimieento y acompaña a Miguel en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Bety ya brilla para tí, la luz que no tiene fin " Roxana Maria Ruiz Paz y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Miguel en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino " Sus sobrinos Elizabeth, Teresita, Silvia, Marta, Colombina, Juan Carlos, Ricardo, Gustavo Suarez Mdalel, participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

GÓMEZ, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Los Amigos de su hijo Miguelito; José Luis, Bruja, Mario Ramón, Pepi, Puma, Alberto, Omar, Villa, Nadín, José Maria y Gordo, participan el fallecimiento de Doña Berta y ruegan oraciones por su eterno descanso.

GÓMEZ, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. José Luis Jensen e Irene Maria Viaña, participan con dolor el fallecimiento de la Mamá del Amigo Miguel Mdalel. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Margot Mercedes Tejeda de Mdalel y sus hijos Dr. Alberto Antonio Mdalel, Dr. Mario Gustavo Mdalel, Aldo Omar Mdalel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Victoria Moukarzel de Mdalel, Dr. Orlando Mdalel, Maria Cristina Mdalel de Vidal y Luis Mdalel, con sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de la tia Berta y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Maria Cristina Mdalel de Vidal, Dr. Mario Edgar Vidal y sus respectivas flias., participan con profundo dolor la partida de su tia Berta y elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, MARÍA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Su hermana Reina, sobrinos, sobrinos politicos y sobrinosnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

INFANTE, MARÍA DEL PILAR (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Sus sobrinas Adriana Palmeyro y esposo Tito Salazar., Cecilia Palmeyro y Martin Mattar, acompañan a su flia por la irreparable perdida. Elevan al Señor oraciones en su querida memoria.

INFANTE, MARÍA DEL PILAR (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Querida hermana, vives y viviras en mi corazón y en cada momento compartido. Ya estas con el Señor y con tus seres amados, Su hermana Reina Victoria Infante vda. de Palmeyro e hijos; Adriana, Cecilia y Agustin lamentan la partida de su amada hermana y tia Nena.

INFANTE, MARÍA DEL PILAR (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Miembros de la comisión directiva, cuerpo de delegados, integrantes del Club Teléfonos, afiliados, asociados del Centro de Jubilados y Pensionados del Sindicato de Obreros y empleados Telefónicos de Santiago del Estero participan el fallecimiento de la madre del compañero Dante Nicolás Gómez (Cacho). Acompañamos a su familia y pedimos que brille para ella la luz que no tiene fin y pronta resignación para sus familiares.

INFANTE, MARÍA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Daniela Palliotto, sus hijos Gabriela, Cecilia, Juan Carlos y Roberto y nietos, participan con dolor el fallecimiento de la madre de sus consuegros Cacho y Susana. Ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, MARÍA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Noemí Gómez, Aldana Gómez, Alan Lescano, Antonio Gerez, Belén Encalada, Fernanda Vittar, Mariana Gallego, Luján González y Carolina Abregú participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su nieta Daniela Gómez Neme y demás familiares ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

INFANTE SÁNCHEZ, MARÍA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Sus hijos Sandra, Daniel, Dante, Dora, hijos pol. Héctor, Susana y Luis, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JORGE LLADO, EUGENIA MARI CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Su madre Monica, su hermano Miguel, Adriana, hija Clarita y demas familiares participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. a las 9 hs. Casa de duelo S.V. Nº 1. P.L.Gallo 330. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JORGE LLADO, EUGENIA MARI CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Su prima Griselda Jorge Llado, Gustavo Banco, sus hijas: Constanza, Alfonsina y Paulina, participan con gran dolor su partida,rogamos oraciones a su memoria.

JORGE LLADO, EUGENIA MARI CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Sus primos Kuky, Jorge, Tito, Nelly y Pepe con sus respectivas flias., lamentan profundamente tan inesperable perdida, acompañando a Clarita, Monica y Adrian en su dolor. Rogamos pronta resignacion. Elevamos oraciones en su querida memoria.

JORGE LLADO, EUGENIA MARI CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Su tia Nelida Elias de Llado, sus primas, Griselda, Titina , Rodi y Silvio, participan con profundo dolor su fallecimiento,ruegan oracion en su memoria.

JORGE LLADO, EUGENIA MARI CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Sus amigas Soledad Banco y Emilse Farias, participan con dolor su partida y ruegan oraciones a su querida memoria.

JORGE LLADO, EUGENIA MARI CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Su tia Elvia Gerez de Llado, sus hijos: Osvaldo, Elsa y Analia con sus respectivas flias. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

MANZUR, NELLY DORIS (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. "Dice el Señor yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí aunque muera vivirá". Ricardo Héctor Manzur y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima y acompañan a toda su familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. "El que cree en mi aunque muera vivirá". Su hermano Gustavo Paiola y sus sobrinos Belen, Candelaria y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Mi querida sobrina hoy partiste junto a los angeles, como lo eras vos, te amo y te amaré por siempre. Su tÍa Lorena Cardenas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Bienaventurados los que sufren porque ellos verán a Dios.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Querida Gladys, hoy tus pasos ya transitan senderos de luz. Llegaste a la Casa del Padre y fueron los brazos de tu amada mamá los que te recibieron. Ya sonries feliz rodeada de tantos ángeles como tú. Su amiga y hermana del alma Nalia Mariangeles, su hermano Cesar Francisco Castillo y Eugenia Rocha participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA (Q.E.P.D.) Falleció el 2/8/19|. Ana M. C. de Campos, Javier y Maximiliano, Abrazamos a nuestros vecinos, Roberto y toda su familia, por el fallecimiento de Kuky. Ruegan oraciones en su memoria.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. María Alborada Martínez de Cerra y esposo Francisco Cerra, participan con hondo pesar su fallecimiento. Acompañan a la familia en este difícil momento.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Los amigos de la Fraternidad Laical Dominicana, participan con profundo dolor el fallecimiento de Gladys, hija de nuestro hermano en Cristo, Roberto Paiola, que se hacen extensivos a su hermano Gustavo y a sus sobrinos y demás familiares e invitamos a las misas que se celebrarán durante un mes en la Iglesia Sto. Domingo a las 21. rogamos oraciones en su memoria.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA DRA. (Q.E.P.D.) Falleció el 2/8/19|. Lelia López y Silvio Torrez, abrazamos a toda su familia por el fallecimiento de Kuky. Rogamos oraciones en su memoria.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Osvaldo Ibañez Blanco y flia., participan con gran dolor el fallecimiento de la hija de su vecino Roberto Paiola y pide a Dios pronta resignación para toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA DRA. (q.e.p.d.) falleció el 2/8/19|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su Rector Ing. Luis Eugenio Lucena, señores Vicerrectores Académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de Administración Cr. Luis Alberto Rezola, y de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos, Secretarios del Rectorado, docentes, personal administrativo y técnico, participan con pesar el fallecimiento de la hermana del Ing. Gustavo Paiola; a quien acompañan con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Celina Feijoo, Federico Lo Bruno y sus hijos, participan su fallecimiento y acompañan a Gustavo y Roberto en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Graciela y Jorge Feijoo, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Gustavo en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Dr. José Antonio Azar y flia, participan con dolor el fallecimiento de la querida Gladicita y acompañan a sus familiares. Ruegan una oración en su querida memoria.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Cristina Ganin y Benjamin Noriega, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Gabriela Rodriguez y Andrea Almada , participan su fallecimiento y acompañan en este triste momento a Roberto, Gustavo y flia.. Ruegan oraciones en su memoria.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Gladys querida hoy nos sorprendes con tu partida, con profundo dolor particiamos de tu fallecimiento. Tus compañeras del Colegio Belén: Teresita, Mariela, Carola, Marta Ines, Mariana, Maria, Claudia, Maruca, Mariana F., Florencia, Huerto, Fernanda, Julieta, Paula , Nalia y Carolina G.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. "Que el Señor te reciba en el Reino Celestial y descanses en paz". María Ramírez, sus hijos Gonzalo Javier y Rodrigo Horacio Hernández participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este duro trance a su hermano Gustavo y familia, rogando cristiana resignación.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas de cielo para ellos". Tu ahijado que nunca te olvidará Pablo Cardenas, participa con profundo dolor su partida. Eleva oraciones en su querida memoria.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Expresamos nuestras sinceras condolencias a la familia Paiola. Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes. Sinceramente Saxum S. R. L.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus ex compañeras Lorena Coronel y Adriana Canosa, ruegan oraciones en su memoria.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Ing. Alfredo Montero y Sra., participan con dolor el fallecimiento de la sobrina de Lorena. Ruegan oraciones en su memoria.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Tus compañeros de Recursos Hidricos, acompañan a Lorena el fallecimiento de su sobrina. Ramón, Liliana, Roxana, Claudia, Chapu, Nadia, Nancy, Julio y Anibal ruegan oraciones en su memoria.

PAIOLA, GLADYS ARGENTINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Consejo de Facultad, Decana, Secretaria, Directores de Carrera, Docentes, personal administrativo y alumnos de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo de la UCSE, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Ing. Gustavo Paiola, Docente de esta Facultad. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Su hijo José Cruz, su hermana Estela, sobrinos Luis, Elsa, Olga, Juan, Rodi, Fredi, su cuñada Eliza Obejero y Neli Cruz y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Tel. 4219787.

PEREYRA, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Norma de Pece, sus hijos Federico y Amelia, Jorge Francisco, Silvia y Marcelo, Hilton y Soledad y nietos, participan su fallecimiento y acompañan a José y Julia en tan triste momento. Ruega una oración en su memoria.

PEREYRA, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Despido a una vecina a quien aprecié y valoré un monton. Como la llamaba Doña Amalia, descansa junto al Padre del Cielo, donde solo hay luz y paz. No dudo que Claudio le abrió sus brazos como lo hacia aquí. Volveremos a ser vecinas cuando Dios lo desponga. Descaso para su alma y resignación para la flia. en especial a José. Lucy y colaboradoras.

PEREYRA, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Compañeros de trabajo, de su hijo José, de la Oficina Estadísticas: Fanni, Clara, Silvia, Norma, Cacho y Cristian participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEROTTI, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Familia Fraguas Ducca participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SCILLIA DE PÁEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 1/8/19|. Hermana querida. Que el Señor te de su luz y su paz paa que tu alma repose tranquila en su Reino. Para nosotros tu sonrisa, tus dichos y tu presencia, permanceran siempre en nuestros corazones. Su hermana Gladys, su cuñado Guillermo Correa, sus sobrinos Guilli, Liz, marcela y sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en la ciudad de Salta. Ruegan oraciones para su alma.

YAPUR, JORGE ENRIQUE. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19.| Su esposa: Eva, sus hijos:Jorge, Carolina, Florencia y Andrea, demas fliares. part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 15 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ABUD, CARLOS MARCOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Su esposa Ana Maria Cameranesi y demas familiares, invitan a la misa que se oficiar hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

ARIAS PALAVECINO, RAÚL ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Su esposa Pocha, sus hijos Raúl, Julio y Eugenia, sus hijos politicos y nietos, invitan a la misa que se oficiará el domingo a las 20 hs. en la iglesia La Merced, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARIAS PALAVECINO, RAÚL ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Su hija Eugenia, su hijo politico Cristian y su nietos Pilar y Joaquin, invitan a la misa que se oficiará el domingo a las 20 hs. en la iglesia La Merced, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, JOSÉ MARCOS (Botija) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/84|. "Tu espíritu vive entre nosotros y mantiene unida la familia que formaste. Te amaremos por siempre". Su esposa Esther Ponce, sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo, Bº Mosconi, con motivo de cumplirse treinta y cinco años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MARINUCCI, HÉCTOR MANUEL (Taka) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/15|. Su madre Norma Beatriz Silva, sus hermanos Patricio y Rocío y su sobrino Valentino, invitan a la misa a realizarse hoy en la Catedral Basílica a las 20,30 hs. al conmemorarse el cuarto aniversario de la partida hacia el Reino del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA VDA. DE BRANDÁN, MARÍA DE LORETO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/18|. Mami, el día que te fuiste conocí el verdadero dolor! Desde entonces nada es igual, ese dolor aun persiste, aun me acompaña en cada latido de mi corazón, en las noches cuando miro al cielo, me pregunto cual de las estrellas serás y estoy tan seguro que es la que brilla más… Que tú sos mi guía, mi fuerza para seguir de pie, aunque a veces me siento caer, luego recuerdo que estás bien y radiante como siempre. Gritando en lo más profundo de mi corazón que no me rinda. Que vos estás conmigo cada segundo de mi vida, te pido que me sigas dando fuerza para seguir cuidando a nuestra familia. Rogamos una oración por su eterno descanso de su alma, al cumplirse un año de su fallecimiento. Su hijo Hugui, su hija política Alba, sus nietos Mayra, Lucas, Lourdes y Fito, sus bisnietos Sofi, Ludmi, Joni, Martina y su hija en el afecto Chuny invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 en la Pquia. Virgen del Valle, Bº H. Hondo.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. A un mes del fallecimiento de la querida Loly, la promocion 1956 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, invita a la misa el dia domingo 4/8 a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.

PAZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/86|. Sus hijos Pirucha, Manuel y Negro; sus nietos, bisnietos y sus respectivas familias, su hermana Elvecia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 33 años de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SILVA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Gracias papá por todo lo bueno que nos dejaste, nos diste la vida, el Señor está a tu lado y desde allí nos guias para continuar nuestro camino. Descansa en paz". Su esposa Josefina del Valle Salvatierra de Silva, sus hijos Pedro, Cesar, Facundo y Martín, sus hijas politicas y nietos, agradecen a familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y a todas la personas que nos acompañaron en este momento de dolor e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20, en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse nueve dias de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

GALLO, CRISTIAN MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/15|. Hijo que triste y doloroso es recordar que no estás en este mundo, quizás has desaparecido de nuestras vidas, pero nunca de nuestros corazones. Sin embargo el saber que estás con Dios en el cielo cantando y gozando, encontramos alivio a nuestra tristeza. Sus padres, hermanos e hijos invitan a familiares y amigos al responso que se oficiará hoy a las 15.30 en el cement, Parque de la Paz y posterior misa a las 20 hs en la parroquia Ntra. Sra. del Rosario de San Nicolás (sito en Av. Solís y Lugones). Con motivo de conmemorarse 4 años de su partida a la Casa del Señor.

VILLALBA DE CABRAL, BLANCA AZUCENA (Blanquita) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/09|. Madre, ya pasaron diez años y te llevamos en nuestras memorias cada día. El tiempo no borró las huellas que has dejado en lo más profundo de nuestros corazones. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su esposo Carlos Cabral, sus hijos, hija política, nietos y bisnietos como todos los años nos reuniremos en el panteón familiar del cementerio La Piedad a las 10, para recordarte como siempre.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRAZA, AURELIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Sus hijos Clementina, Orlando, Yolanda, Raquel y Mirta., h. politicos nietos, bisnietos ,tataranietos y demas familiares sus restos seran inhumados 18 horas en el cementerio Los Quiroga. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

BARRERA, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Sus hijos Marcela, Patricia, Gabriela, Zulma, Nazareno y Virginia, h. pol. nietos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GALLARDO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos José, Viviana y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Migui Sarquiz, su esposa Cristina, sus hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, RUBÉN ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Sus hijos David, Claudia, Maria, Fabiana, Maria, nietos, hnos, sobrinos participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados a las 11 hs. en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Sec. C Gpo.1. Casa 6 Bº Salido (LB). Servicio U. Ferraroviaria. ORG. ANTONI GUBAIRA HNOS SRL.

TOMASELLI, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Héctor Ricciotti, Celina Saad, sus sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

NIEVA DE PARRADO, YOLANDA AMERICA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Su esposo Aldo, hijos Mario, Omar y Fabián, hijas políticas, nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Ruegan por su eterno descanso. Las Termas.

NIEVA DE PARRADO, YOLANDA AMERICA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Carlos Reynaldo Nieva y su esposa Silvia Gómez Aguilar y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso. Las Termas.

NIEVA DE PARRADO, YOLANDA AMERICA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. "Que coseches en el cielo, lo que sembraste en la tierra". María de los Angeles, su esposo Roberto participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y ruegan su descanso eterno., Las Termas.

NIEVA DE PARRADO, YOLANDA AMERICA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Susana G. Elías y Elba I. Elías participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del querido amigo Fabián, Elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso. Las Termas.

NIEVA DE PARRADO, YOLANDA AMERICA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Estela Jiménez de Díaz e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Las Termas.

NIEVA DE PARRADO, YOLANDA AMERICA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. El Dr. Horacio Jiménez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan Aldo, su hermano del corazón. Las Termas.

NIEVA DE PARRADO, YOLANDA AMERICA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Puya y Edgar Jiménez participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Las Termas.