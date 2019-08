Minujín no teme repetirse

03/08/2019 - 20:17 Pura Vida

Juan Minujín volverá a ponerse bajo las órdenes de Sebastián Ortega para protagonizar junto a Carla Peterson una telenovela que arribará el próximo año a la pantalla de Telefé, mientras hace público su deseo de volver a fomar parte de otro gran éxito en su carrera televisiva, “El Marginal”, que tiene al aire su tercera temporada en la TV Pública.

“La segunda y la tercera temporada siguen siendo muy buenos productos. Es un ciclo muy disfrutable, con personajes espectaculares, que además cuenta un territorio que no está tan contado, que produce mucho interés en el público. Sigue siendo un gran programa”, señaló cuando en una entrevista con Teleshow le preguntaron si la serie que también produce Underground ya no es lo mismo sin él.

Y confesó su deseo de hacer una secuela: “Sí, haría una secuela. Por supuesto, depende de qué se trate y de cómo vaya la trama. Me parece una historia que se puede continuar. Pastor, mi personaje (en el debut de la serie El Marginal en la TV), sigue teniendo posibilidades de desarrollarse y desplegarse”, remarcó.

Cuando le preguntaron cómo hace para no repetirse aunque le toque compartir nuevamente protagónico con una actriz de la que ya fue pareja en otra exitosa telenovela, como es el caso de Peterson, con quien lideraron la ficción “100 días para enamorarse”, Juan contó: “Estamos conversando. Me gusta mucho trabajar con Underground, que tiene pasión por lo que se hace, tanto Sebastián (Ortega) como Pablo Cullel. Además, me encanta trabajar con Carla. No me da miedo repetirme, no tengo un prurito con eso. Es una pareja que funcionó básicamente porque somos muy amigos y tenemos una manera de trabajar muy afín. Le metemos mucha cabeza a los proyectos y nos involucramos mucho. La productora tiene la capacidad de escuchar mucho el ida y vuelta que viene de los actores. Y eso siempre da buenos frutos”.

Sobre lo que elige mirar en la pantalla chica, Minujín compartió: “Miro muchas series, películas y también televisión de aire. Hago un pantallazo de todo. Estoy viendo Monzón: es espectacular, la disfruto muchísimo, es un hallazgo, una serie con calidad internacional. La veo y espero que salga el próximo capítulo. La miro con mi mujer, la comento con amigos... Es un gran producto. También veo Euphoria, una de HBO. Esas dos son las que más me han gustado este año”.

Tras haberse dedicado al teatro independiente Juan Minujín apareció en los medios masivos de la mano de Adrián Suar, primero en la película “Dos más dos” y luego en la comedia “Solamente vos”, para saltar a los protagónicos en televisión. Nunca dejó de brillar.