Bertuccelli dice que nunca integró colectivo de actrices

03/08/2019 - 20:18 Pura Vida

“Nunca pertenecí al colectivo de Actrices Argentinas, por lo tanto nunca me fui”. Con esa contundente frase, Valeria Bertuccelli aclaró su relación con sus colegas, a quienes acompañó en las marchas en favor de la legalización del aborto, pero en nada más; y se refirió a la creación de otro colectivo bajo el nombre “Las Bolten”, que tampoco integraría. “Si bien es verdad que algunas actrices abandonaron el colectivo por no compartir criterios, no lo hicieron para dividir nada. Simplemente se fueron”, explicó.

Luego, Valeria expresó: “En este momento no pertenezco a ‘Las Bolten’ tampoco aunque entiendo que no es un grupo organizado, sino más bien amigas debatiendo, sin más pretensiones que eso”.

Y agregó: “Los oportunistas de siempre quieren usar estas noticias irrelevantes para hablar mal del movimiento feminista que es mucho más inmenso e importante que todas nosotras”.