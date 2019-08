Hoy se disputará la segunda fecha de la Liga Departamental

04/08/2019 - 00:09 La Banda

CHOYA, Choya (C) Con la programación de siete partidos se pondrá en juego la segunda fecha del certamen que es coordinado por la Liga Departamental de Choya.

Según lo informado, el programa dará inicio a las 9 y el orden de partidos será el que se detalla a continuación: El Norte vs Carboneros; Banda Verde vs Club Atlético Laprida; Casa Blanca vs Arsenal Fútbol Club; Club Atlético Villa La Punta vs Santa Rita; Los Leones vs Los Galgos; Unión Choyana vs La Juventud (último campeón) y Club Atlético Choya vs Los Power. Cabe destacar que la organización de esta jornada corre por cuenta del conjunto de Banda Verde. Tendrá fecha de descanso en esta oportunidad San Bernardo.l