Neuropsicología las formas para el tratamiento del dolor

04/08/2019 - 00:37 Santiago

¿Qué es el dolor crónico?

El dolor puede ser clasificado en dos categorías principales. Por un lado está el dolor agudo, que nos informa de que recientemente se ha producido un daño en uno o varios tejidos del organismo, y que desaparece a lo largo de los días o de las semanas. Por el otro, está el dolor crónico, el cual persiste durante la mayor parte del tiempo durante períodos superiores a los 3 meses. Esta última forma de malestar, a su vez, puede ser dividida en dolor crónico de tipo neuropático, en el que no existe ningún problema más allá del sistema nervioso que pueda explicar el dolor, y el dolor crónico nociceptivo, en el que sí se conoce un mecanismo por el cual las células receptoras de estímulos dolorosos se activan, pero no se pueden detener esos procesos persistentes y es probable que nunca desaparezcan del todo.

Así, el dolor crónico es un tipo de dolor que pasa de ser un síntoma a ser un trastorno en sí mismo, porque si bien en la mayoría de las ocasiones el dolor tiene la función adaptativa de avisarnos de que algo anda mal en nuestro cuerpo, en este caso los inconvenientes sobrepasan por mucho la posible utilidad biológica (a veces inexistente, como en el caso del dolor neuropático) que aporta esta señal de alerta.

CAUSAS

Una de las características del dolor crónico que lo vuelven un fenómeno muy complejo es que sus causas pueden ser muy variables, y es posible atribuir el problema a alteraciones de los nervios, de la médula espinal o incluso del cerebro. Es decir, que su aparición puede ser debida a disfunciones en casi cualquier tramo de la ruta de la percepción del dolor, desde los nociceptores hasta la integración de la percepción del dolor en el cerebro. Lo que está claro es que el dolor crónico muchas veces se produce en ausencia de un tejido del cuerpo que esté dañado, por lo que no es una señal de alerta que resulte útil para el organismo, al no ser evidencia de que hay algo que anda mal más allá del propio dolor en sí. En otros casos, el dolor crónico surge como consecuencia de una enfermedad crónica o cuya causa principal no es eliminada del todo porque no se puede con la tecnología disponible o resulta demasiado arriesgado. Esto último es lo que pasa muchas veces con ciertos tipos de tumores.

Por el Lic. Mariano Vega Botter

Neuropsicólogo