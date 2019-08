Los neuropsicólogos y el tratamiento neuropsicológico del dolor crónico

04/08/2019 - 00:44 Santiago

1. TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL

A la hora de ofrecer tratamiento psicológico para los casos de dolor crónico, no solo hay que abordar el modo en el que se percibe el dolor en el aquí y ahora; también hay que lidiar con el hecho de que esta alteración de salud puede favorecer la aparición de trastornos psicológicos vinculados a la ansiedad y a la depresión. Los profesionales de la salud mental, señalan que la adopción de malos hábitos de vida desencadenados por la mala gestión de estas emociones por parte de los pacientes puede hacer aumentar la intensidad y duración del dolor, y que por consiguiente hay que evitar que el problema se agrave entrenando a la persona a convivir con este tipo de estímulos. Por ejemplo se ha visto que el dolor crónico está asociado a una tasa algo mayor de enfermedades cardíacas, posiblemente consecuencia del reto que supone lidiar con cantidades elevadas de estrés y con los modos de vida a los que esta ansiedad o angustia puede dar lugar (atracones, vida sedentaria, aislamiento, etc.). Los investigadores y profesionales de la neuropsicología, señalan que es importante hacer que los pacientes adopten patrones de comportamiento y maneras de percibir el dolor crónico que no lleven a una pérdida de control sobre la propia salud. Para ello, se trabaja con las ideas de los pacientes mediante la reestructuración cognitiva, cuestionando aquellas ideas que no son realistas y favoreciendo la aparición de otras más constructivas. Además, en lo que respecta a la parte conductual, se favorece el mantenimiento de rutinas de interacción con el entorno que resulten estimulantes y absorbentes, de manera que no toda la experiencia subjetiva del sujeto gire alrededor del dolor.

2. TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO

El dolor no es un fenómeno que percibamos como sujetos pasivos, sino que parte de sus cualidades como experiencia subjetiva vienen dadas por las ideas que asociamos con estos estímulos. La Terapia de Aceptación y Compromiso, al centrarse en la idea de que no hay que eliminar todo lo imperfecto de nuestras vidas sino que en muchos casos hay que aceptar cierto nivel de imperfección, ayuda a integrar el dolor en la consciencia limitando su potencial dañino. Les recuerdo que, aunque resulte paradójico, darle mucha importancia a no sentir ningún tipo de molestia en el aquí y el ahora es, en los casos de dolor crónico, es parte del problema.

3. MINDFULNESS

En terapia neuropsicológica hay una serie de herramientas orientadas en entrenar a los pacientes en la gestión de su foco atencional. Y es que el nivel de dolor ante un mismo estímulo que llega a través de un nervio puede variar mucho dependiendo de lo que hagamos con nuestros procesos atencionales. El Mindfulness es uno de los recursos más utilizados, y contribuye a que el dolor no sea una fuente obsesiva de atención que lleve a la persona a “engancharse” a ese malestar. De esta manera, es posible valorar más otros elementos que también están presentes en la experiencia consciente y que son de un carácter mucho más neutro o positivamente estimulante.