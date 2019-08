Fiscalía va por la preventiva de “Pallares” por el crimen de “Titi” Pintos del 8 de Abril

04/08/2019 - 01:56 Policiales

El fiscal Sebastián Robles solicitará mañana la prisión preventiva para un motociclista, quien el 9 de junio transportaba a un adolescente que mató a tiros a Richard “Titi” Pintos en la esquina de Monteagudo y Únzaga del Bº 8 de Abril.

Desde las 10.15, un juez definirá el futuro inmediato de Ángel Antonio Luna, alias “Pallares”, a quien asiste el abogado Javier Leiva.

Según la investigación final, el homicida tiene 16 años (apodado “Jairo”) y atacó a tiros a “Titi” Pintos por diferencias añejas.

Para Robles, “Pallares” ayudó al adolescente a segar la vida de “Titi”. En cambio, para la defensa, su cliente también fue víctima del precoz homicida.

Qué dijo en indagatoria

Al declarar ante Ivón Ganin, “Pallares” habría señalado: “Tití” Pintos junto con Palomo me paró en la calle. Quería pegarle a Jairo (homicida). Le pregunté por qué. Él dijo ‘está todo bien con vos Pallares’. Me di vuelta y Jairo le dio dos tiros y apuntó. Me ordenó: Sacame ya de aquí”.

Ahondó “Pallares”: “Estaba en un cumpleaños. Cortaron la música y me fui a un tío, ‘Pochi’. De ahí, salimos con Jairo a comprar vino. En el camino nos paró ‘Tití’ y un tal Palomo. Me di vuelta y vi a ‘Tití’ ya en el piso. ‘Jairo’ me calzó el arma en la espalda y ordenó: ‘Sacame ya de aquí...No me quedó otra que acelerar. Le metí hasta Pueyrredón y la 222 y Jairo saltó de la moto y se metió en una canchita”.

Fina línea

Desde ese 9 de junio el Bº 8 de Abril se convirtió en una olla a presión.

“Titi” falleció el 10 de junio y la policía debió montar diversos puestos de control, ya que Intentaron prender fuego a la casa de “Jairo”.

Tanto “Pallares” como Jairo” estuvieron lejos de la Justicia.

El primero se entregó con el abogado y el segundo, con sus padres.

Según Jairo, estuvo escondido a la vera del río Dulce y después del miedo inequívoco, su familia lo convenció para entregarse a la policía.

Los dos cayeron presos, pero la paz en el Bº 8 de Abril aún luce relativa, en especial por las noches.