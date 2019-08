Se fue con una sonrisa de oreja a oreja

04/08/2019 - 02:15 Deportivo

Antes de arrancar la conferencia de prensa, el entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, se tomó unos minutos para destacar el crecimiento del club en esta última parte. “Estoy feliz, contento, porque hemos transformado nuestra casa, hemos recibido a nuestro primer rival en Superliga y es algo histórico. Quiero agradecer primero a la dirigencia por haber transformado a este club en tan poco tiempo. Uno venía hace una semana acá y no creía que iba a estar esto tan lindo, agradecer a mi cuerpo técnico que bancó y estuvo apoyando en los momentos difíciles y a los jugadores que no se entrenaron en los lugares óptimos, pero no por culpa de nadie, si no por la situación que está atravesando el club. Siento una satisfacción enorme por todo eso y por la gente”, dijo.

Metiéndose de lleno en el plan futbolístico, opinó: “El equipo consolidó la estructura que logramos en Newell’s. Hoy al equipo se lo vio voraz, como me gusta a mí, se lo vio agresivo, en la presión y en el juego. No tuvo puntos bajos individualmente el equipo, creo que colectivamente superamos a un rival muy difícil, que es incómodo. Después que hicimos el gol, defendimos con mucho orden, actitud e inteligencia. Y deberíamos haber hecho algún gol más”.

“Como entrenador, lo mejor que te puede pasar es que la figura sea el equipo. Y creo que hoy la figura fue el equipo, por cómo atacó, cómo defendió y cómo corrió y por cómo tuvo la personalidad para ir a buscar el partido. Cuando arrancó todo esto les dije que mi sueño era ser competitivo y hoy se vio eso. Ojalá lo podamos seguir sosteniendo”, agregó.

Consultado que tan importante fue el gol tempranero, respondió: “Muchísimo. Cuando uno debuta en su casa, con toda la presión positiva de la gente, hacer el gol al principio del juego te da la tranquilidad de poder utilizar mejor los espacios y la desesperación del rival. En función de eso tuvimos más opciones de gol, porque el equipo nunca perdió estructura. Cuando el rival atacaba, estaba como agazapado buscando el primer robo para volver a atacar. Nos ayudó bastante convertir el gol rápido para bajar el nivel de ansiedad y agrandar un poquito el foco de la atención y tomar mejores decisiones”.

Tras elogiar algunos rendimientos individuales como Valencia, Meli y Quilez, insistió en el plano colectivo. “Quiero valorar el trabajo en equipo que se hizo. Eso nos ayuda a nosotros como cuerpo técnico para seguir trabajando y seguir dándole los recursos a ellos como para que sigamos creciendo como equipo”, dijo Coleoni.

El “Sapo” tratará de aprovechar el parate que se viene. “Vamos a utilizarlo para nivelar, para equilibrar, para seguir brindándoles recursos y conceptos de trabajo al equipo. Nos va a venir muy bien porque nos faltan un montón de cosas. En función del sacrificio nuestro y la inteligencia de los jugadores para jugarlo, estamos disimulando algunas debilidades”, advirtió.

Por último, fundamentó por qué bancó el 4-1-4-1: “Porque estamos convencidos de lo que trabajamos. Sostuvimos la idea, el mensaje. Podemos cambiar, no nos atamos a ningún sistema. Pero no vimos que el problema haya sido ése”.