Quilez volvió a jugar tras ocho meses y cumplió ampliamente

04/08/2019 - 02:16 Deportivo

Ismael Quilez se mostró muy feliz por haber podido ser titular y por el triunfo “ferroviario”. “Estoy muy contento por todo, me tocó jugar y gracias a Dios el equipo pudo obtener un buen resultado. De a poco nos vamos a ir acomodando para que nos terminemos de afianzar y podamos pensar en el objetivo que está por delante y es importante. Este triunfo nos da una motivación y un empujoncito para ganar confianza”, señaló.

El lateral derecho no jugaba hace ocho meses por una lesión. “Era algo que pensaba cómo me podía ir por ese tema, son casi ocho meses de mi último partido. Fui de menor a mayor, traté primero cerrar mi lugar en la punta, después fui tomando confianza. Mis compañeros me tienen paciencia y les agradezco mucho. Terminé cansado pero feliz”, dijo.

Al analizar el cotejo, comentó: “Tenía muchos condimentos el partido de hoy, porque veníamos de una derrota en el debut y hacíamos la presentación ante nuestra gente, enfrentando a un rival complicado y duro. Gracias a Dios encontramos un gol, después erramos bastante. Creo que no hicimos un gran juego, pero lo que pensamos y trabajamos salió bastante bien”.

“Nos faltó tenencia de pelota, pero de a poco este equipo se va a ir armando, ya hubo cambios del segundo partido al primero, puede haber más. El técnico fue claro y nos dijo que está tratando de encontrar el equipo”, agregó.

Finalmente, se refirió al receso por las elecciones. “Sirve para que esta semana se labure en aspectos que estamos bajos. Nos sirve más allá de que nos corte el envión anímico”, cerró.