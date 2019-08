“No recuerdo cómo fue el gol, pero estoy muy feliz”

04/08/2019 - 02:21 Deportivo

El mediocampista Nicolás Femia, que llegó como refuerzo para la Superliga, fue el autor del único tanto para la victoria de Central Córdoba ante Atlético Tucumán y quedará en la historia del club, por haber sido el primero en su regreso a la máxima categoría.

Sin embargo, el propio Femia reconoció que no recuerda cómo fue la jugada previa, pero que ese tanto lo puso feliz. Aunque también dijo sentirse satisfecho porque sirvió para ganar.

“Me siento feliz por el gol, pero más que nada que sirvió para ganar”, fueron sus primeras palabras.

“Miré dos veces, no recuerdo cómo fue, pero me pone muy feliz”, reveló el ex Huracán con respecto a la concepción de la jugada.

Femia sorprendió a la prensa con su ingreso desde el arranque, teniendo en cuenta que en la semana el DT no había trabajado con él como titular, pero él dijo que Coleoni se lo había anunciado.

“El ‘Sapo’ me había hablado a principios de la semana. Me dio toda la confianza. La semana pasada jugué en reserva para agarrar ritmo y me dio su confianza”, contó.

El volante de 26 años, también aseguró que la victoria se basó en el trabajo realizado en la semana.

“Se basó en lo que trabajamos, en lo que nos propusimos y en que el ‘Sapo’ (Coleoni) nos advirtió lo que podía pasar y por suerte salió como lo esperábamos”.

“Sabíamos muy bien cómo jugaban ellos, pero lo más importante fue que supimos cómo jugar nosotros. Propusimos una idea y gracias a Dios la pudimos plasmar muy bien”, añadió.

Por último comparó el juego de ayer, con el de la primera fecha.

“No cambiamos la actitud. Contra Newell’s hicimos bien las cosas, pero una distracción abrió el partido y eso cambió todo, y después se hizo difícil”.