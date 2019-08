Cristián Luchetti: “Una cosa es que se sortee el arco y otra es que te manden”

04/08/2019 - 02:23 Deportivo

Central Córdoba aprovechó su primera llegada del partido para sellar el resultado a su favor ante Atlético. En el gol convertido por Nicolás Femia, se observó el gesto resignado de Cristian Lucchetti, que por el sol no vio la trayectoria de la pelota.

Y el arquero de Atlético consideró que fue una desventaja la decisión de Pablo Echavarría de que no haya sorteo en el saque.

En el gol, no la vi a la pelota, el sol estaba muy bajo”, arrancó denunciando.

“No es por poner excusa, pero es una desventaja muy grande”, señala fuertemente Cristian Lucchetti al término del encuentro. El arquero sufrió todo el primer tiempo, en la derrota de Atlético ante Central Córdoba, por el sol que estuvo de frente y no lo dejó atajar, teniendo incidencia en el gol con el que ganó el elenco ferroviario.

“No nos quejamos. El sol acá te pega y en este arco no se puede jugar. Le pedí que sorteara, pero me dijo que la policía manda directamente al arquero visitante en el primer tiempo”, apuntó enojado el Laucha.

“Una cosa es que se sortee y otra es que te manden, es una ventaja que tienen”, agregó el ex arquero de Boca.

“No se puede ver en ese arco. Tenés que jugar todo el tiempo tratando de hacerte sombra, el sol está muy bajo. No es poner excusa, pero es una desventaja muy grande. Si me decís que los dos tiempos vas a jugar así, bien. Pero no un solo tiempo”, recalcó con énfasis Luchetti.

A la hora de hablar de lo que fue el equipo, el capitán de Atlético sabe que será un proceso de adaptación ante los cambios que hubo en el plantel.

“Se fueron muchos jugadores, vinieron otros. Tuvimos poco tiempo, muchos llegaron hace poco, es lógico que pase esto, pero vamos a mejorar y a hacer un buen torneo”, sentenció el arquero que recientemente festejó sus 41 años de vida y se mantiene vigente en el fútbol profesional.