Los videojuegos en línea, el mundo virtual en el que se sumergen de 10 mil a 15 mil santiagueños por día

04/08/2019 - 09:29 Santiago

El caso de Thiago lapp, el argentino que con solo 13 años ganó U$s900 mil al finalizar en el quinto lugar del torneo mundial del videojuego llamado Fortnite, no solo marcó un punto de intersección entre la vida real y la virtual, sino que además, hizo emerger un mundo paralelo del que se conoce poco pero cada vez, tiene más habitantes. Y miles de ellos, santiagueños. Incluso, en Santiago, hay torneos y equipos que se preparan –como en un equipo de fútbol- para mejorar sus habilidades frente a la pantalla.

Una pequeña prueba doméstica, para conocer qué tan insertados en nuestra vida diaria familiar están los videojuegos on line consiste en la siguiente. Pregúntele a su hijo/a sobrino/a si tiene más de 6 ó 7 años qué es el Fortnite. O si escuchó hablar del LoL (League of Legends), el Counter Strike, el GTA, el God of War o el PES. Tal vez, la respuesta sea sorprendente.

El videojuego Fortnite tiene en todo el mundo 250 millones de usuarios. Ese número es tan grande como 5,5 veces la población de la Argentina. Y hay miles de usuarios santiagueños. Una de las claves de su éxito consiste en que la misma partida puede ser jugada en forma simultánea por 50 a 100 jugadores.

Este juego, que es furor en este momento consiste en dejar a 50 jugadores en una isla y ver quién sobrevive al final. Ese es el objetivo, sobrevivir. Pero en el juego se van construyendo estraegias de combate y se puede utilizar distintos tipos de armas y jugar diferentes tipos de enfrentamientos con otros jugadores.

Marcelo Lladón (32) es un gamer (jugador) que hace una década que está en ese mundo de los videojuegos. Cuenta que hubo varios factores, pero sobre todo la posibilidad de jugar gratis, en múltiples plataformas (celulares, tablets, PC, consolas) y a la versatilidad introducida por las empresas que crean los juegos que permiten jugar partidas individuales o compartirla con 50 a 100 jugadores de cualquier parte del mundo, algo que no era factible antes.

“Hace fácil 10 años que estoy en este tema y cada vez hay mucha más gente que se suma, tanto chicos como chicas y de todas las edades. Hay desde adolescentes de 14 a 15 años, hasta de 40 o 45 que también juegan”, señaló.

Marcelo cuenta que “cada vez salen más juegos, de mejor calidad visual, mejores historias, que plantean distintas formas de jugarlos. Hay algunos basados en series, en películas como Game of Thrones (GoT) y eso atrae a jugar. O bien la película de Los Vengadores. Pero hoy lo que más se está utilizando son los juegos en línea, son juegos multiplataforma donde la gente puede elegir diferente tipo de roles, son juegos de estrategia, algunos juegos de guerra, pero a la vez también es una manera de conocer personas de otras partes del mundo porque te hace interactuar por ejemplo con alguien de Alemania, de EE.UU. o con tu vecino y al mismo tiempo puedes hablar con ellos y jugar”.

Agregó en base a su experiencia como “gamer” pero además como propietario de un sitio especializado como Play Station Center Santiago que “aquí en Santiago hay muchos chicos y grandes que juegan en línea, te diría desde los 5 o 6 años cuando agarran la Play Station o la computadora y se ponen a jugar un juego como el Fortnite, hasta personas de 45 o 50 años que también lo juegan. Sin temor a quedarme corto te diría que por lo menos hay unas 15 mil pesonas que juegan a diferentes tipos de juegos”.

Este boom de los videojuegos en línea, en su interpretación comenzó hace varios años “cuando se empezó a jugar on line, pero ha estallado porque ahora pueden jugar hasta 100 personas en simultáneo, cuando hasta hace unos años solo podían jugar como máximo 8 personas y en algunos juegos. Nosotros organizamos el año pasado un torneo de Fortnite y reunimos a más de 60 personas en una misma sala”.

Cada vez más interacción

Facundo Tijera (27) desde hace 6 años que está inmerso en el mundo de los videojuegos. Organiza torneos de juegos en línea. Justamente ayer en el Fórum , en el marco de un evento llamado Anime Cube 2019 hubo un torneo presencial en juegos como el LoL, el Fornite, ProEvolution, Call of Duty y el Dragon Ball.

Hace 5 años que organiza torneos. El primer año tuvo 50 inscriptos. El año pasado, hubo 200 participantes. Este año, casi un centenar por juego. O sea, entre 400 y 500 participantes. Tanto es el furor por los videojuegos en línea que Facundo señaló que para poder concluir el torneo, tendrían que pasarlo de la modalidad presencial a la on line, porque no les alcanzaría el día para cerrar todas las partidas.

“El tema es que una de las razones por las que hay tantos participantes es que se dedican a algo que les gusta, a todos nos gustaban los videojuegos y tener la chance de poder dedicarte a esto eso motiva, además de hacer amistad”, indicó.

Señaló que “por lo menos como mínimo unos 10 mil chicos o más están jugando habitualmente en Santiago a un juego en línea de modalidades como los de pelea, de fútbol o de aventura”. Añadió que “hay chicos que tienen equipos que se dedican a esto a jugar al Fortnite, New Legend, Dota, Counter Strike, en especial juegos en línea con la computadora . Hay juegos que se arman en equipos de 1 a 5 jugadores como máximo, pero pueden jugar partidas de hasta 100 jugadores”.

Matías Páez juega a los video juegos desde los 3 años. Ahora, tiene 26. En promedio, aún con sus obligaciones laborales juega de 2 a 3 horas por día. Entre 21 a 23 horas por semana. Pero hubo un tiempo en que las partidas eran más intensas: “En un torneo de League of Legends (LoL) he llegado a estar on line 3 días seguidos sin desconectarme y sin dormir en eventos especiales donde se ganaban cosas solo esa vez y eso valoriza tu cuenta en dinero, porque una cuenta en ese juego de rol puede llegar a valer mucha plata, y cada vez se cotizan más”, indicó.

Matías organizó el año pasado un torneo de LoL en modo presencial y con jugadores santiagueños que reunió a 40 equipos de 5 personas cada uno. “Eran unas 200 personas que participaban sumando a los que los acompañaban y algunos espectadores con lo que reunimos en total de unas 700 a 1000 personas. Estos eventos hoy en día duran desde un día a una semana inclusive, porque deben tener muchas partidas hasta llegar a los octavos o cuartos de final. Tengamos en cuenta en el caso particular del Lol cada partida llegaba a durar una hora como máximo”.