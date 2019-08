Los tipos de “gamers“ y la inversión en PCs, consolas y juegos

04/08/2019 - 09:22 Santiago

Matías Páez, quien lleva jugando frente a una pantalla más de 20 años, indica los tipos de jugadores que hoy conviven en el universo virtual en Santiago.

“Los jugadores de dividen entre los “gamers” de PC y los de consola (Play Station, Xbox) pero son más los que juegan en consolas por el hecho que es más versátil, no tiene tantos requisitos de instalación. Hay más jugadores de consola que de PC”, señaló.

Agregó que “en cuanto a las edades, hay rangos desde los 5 años en juegos para esa edad y hay gente de hasta 50 años que juega en línea, con toda su familia”.

Puntualizó que “en las consolas juega más cantidad de gente. Allí se dividen en los “gamers” casuales y los dedicados . El casual es el que va y se compra una play 4 y solamente juega una vez a la semana con sus amigos y nada más. Después está el dedicado que tiene una comunidad dentro de lo que son los juegos, una hermandad, un grupo fijo entre personas que lo conocen. Tiene horarios de estudio, de juego y de trabajo. Tiene un lugar donde jugar y distintos tipos de juegos”.

Consultado sobre el dinero que se requiere para jugar en una forma dedicada, señaló que “hoy en día, hablando en plata se puede invertir en dólares desde U$S4.000 para una PC muy buena dependiendo los tipos de juego para jugar. Para armar un lugar de juego, depende de lo que se quiere invertir en pantallas, parlantes, sillones, se puede tener un apantalla de 42 pulgadas o bien algo más avanzado como es una pantalla curva 8k que son mucho más nítidas, muy buenas para el juego, porque al ser curva cubre toda la visión periférica por lo que son buenísimas para juegos”.

No obstante, Marcelo Lladon, otro jugador experimentado, comentó que también hay un presupuesto para comprar juegos, al margen que hay algunos que son gratuitos. Por ejemplo, “si compras un juego digital para una Play Station o una Xbox –consolas- se puede gastar unos U$S50 a U$S100 por juego. Pero hay juegos como el Fortnite que son gratis, aunque sí se puede gastar para mejorar la estética del juego desde U$S10 hasta U$S500. De allí en más no hay límite. Cada cosa que se compra dentro de cada juego es en dólares. En mi caso he gastado unos U$S150 en el último año y medio solo en juegos”.

Pero además, aquellos que tienen una consola o una PC en su casa, hay algo en lo que siempre gastan: los mandos o joystick, indispensables para jugar. “Siempre se gasta, aún cuando te compres un Play Station ´básica, cuesta como $25 mil, ahora se usa mucho la Xbox que está en unos $20 mil pero siempre se gasta, una PC cuesta también como $20 a $25 mil para jugar y si le agregas sillón, parlantes o una placa para mejorar los gráficos, cuesta mucho más”, señaló.