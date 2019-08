La mayoría de los jugadores destinan hasta 3 horas diarias

04/08/2019 - 09:24 Santiago

La plataforma de venta de entradas e inscripciones a eventos, Eventbrite analizó el comportamiento de los gamers a través de una encuesta en la que participaron un 72% de hombres y un 28% de mujeres de todo el país.

El 62% de los encuestados manifestó destinar hasta 3 horas diarias como jugador y puede estar hasta 4 horas semanales como espectador de juegos transmitidos en vivo (85%).

En el ranking de los géneros favoritos se encuentran los siguientes: acción/aventura (Grand Theft Auto, The Last of Us) elegido por un 23%; shooter en primera persona (Half-Life, Halo) 18%; simulación (Minecraft, The Sims) 16%; Role-Playing (Mass Effect, Diablo o Final Fantasy) 15%; y las estrategias en tiempo real con títulos como el Starcraft 2, Warcraft en último lugar con el 13%.

Un 60% declaró hacerlo exclusivamente por diversión y para distraerse de sus actividades diarias, mientras que el restante 40% admite hacerlo por diversión pero que se sienten atraídos por una motivación extra: la competencia.

Un 46% afirma jugar en soledad, mientras que el 27% declara hacerlo con amigos o con un desconocido en los videojuegos multijugador. ¿Cuándo prefieren jugar? Un 44% dice que cualquier momento es bueno para jugar, mientras que el 45% indica que prefiere hacerlo por la noche, probablemente como una forma de distenderse y desconectarse de la rutina diaria y laboral.

Pero la actividad no se reduce sólo a pasar horas a solas detrás de una pantalla, sino también a participar de los eventos eSports, tal como se llaman a las competencias de videojuegos multijugador donde asisten miles de personas.Los eSports en vivo son una interesante fuente de ganancia para patrocinadores y organizadores. Además de la ola de publicidad y marketing alrededor de este tipo de eventos, un 22% de los jugadores fanáticos afirman que es probable que realicen alguna compra luego de éste. Pueden gastar hasta u$s49 por mes en videojuegos y estarían dispuestos a gastar hasta $500 por una entrada a un evento de eSports en vivo. Mientras que los jugadores “apasionados”, quienes gastan menos de u$s20 en videojuegos, están dispuestos, sin embargo, a gastar hasta $350 por una entrada.