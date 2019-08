Ladrones ingresaron en la casa de Anabela Ascar

04/08/2019 - 14:10 Policiales

Anabela Ascar, pareja y concubina del periodista Héctor Ricardo García, denunció que intentaron robar su casa.

La conductora activó su botón antipánico luego que sus perros ladraran sin parar y radicó la denuncia en la Comisaría 51.

"Estoy shockeada todavía. Ayer a las 19,20 horas se empezaron a escuchar unos ruidos muy fuertes. Golpeaban la puerta de entrada de mi casa. Me avisaron los perros que no paraban de ladrar. Asustada, me asomé por una ventana y veo que me habían abierto el portón. Lo forzaron y entraron a la vivienda. Cómo tengo botón antipánico (por la denuncia contra los familiares que habían querido entrar hace menos de un mes) accioné el botón y vino la Policía", afirmó Anabela Ascar.

Te recomendamos: La Corte Suprema falló a favor de Zulma Lobato

"Tuve que ir a la comisaría 51 a hacer la denuncia y se carátula la causa penal como violación de domicilio. Me salvé gracias al ladrido de los perros. Desde que murió Héctor suceden hechos de intimidación reiterados. En este barrio no hay robos. Estoy a la vuelta de la comisaría 51. Hay mucha seguridad", aseguró la conductora al portal InfoVeloz.

Para finalizar, Anabela contó que pasó cuando llegó la policía a su casa: "Cuando vino la policía, los delincuentes se fugaron. Cuando vieron que la puerta no la pudieron romper. Golpeaban con mucha fuerza. No sé si tenían una masa o algo. Para mi eran varios porque se escuchaban varias voces. Hablaban entre ellos. Rompieron el sistema eléctrico del portón desde afuera y entraron a la vivienda. Por eso creo que "me los mandaron" para darme miedo o algo así. Es mucha casualidad. La verdad es que tengo la sensación de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento".