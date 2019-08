El “fantasma” futbolista: locura en un partido de fútbol femenino

04/08/2019 - 21:35 Mundo Web

Un tramo del partido que disputaban River y Platense por el torneo argentino de fútbol sala femenino se volvió viral luego de que arias jugadores de los dos equipos caen en cuanto intentaban llevarse el balón.

En declaraciones a la prensa local, dirigentes del equipo visitante señalaron que "más allá de lo gracioso" del video, esa cancha "es un peligro" debido a que su limpieza se realiza usando productos que "no permiten el normal desarrollo del juego".

Según afirmaron, esos productos de limpieza hacen que el balón no corra de la manera adecuada o que los botines no se deslicen como deberían. Sin embargo, en las redes sociales, algunos internautas prefieren especular con que el balón es "trabado" por un defensa "fantasma".

