Haciendo camino junto con su hermano

¿Cómo vives el hecho de que todo el proceso creativo lo compartes con tu hermano?

Es muy lindo porque con Juan tenemos mucha sincronía. Él sabe lo que yo siento. Con Juan somos uno entre los dos. Nos complementamos. Siempre me he sentido acompañada. Siempre ha estado en los momentos en que yo necesitaba algo. Es un apoyo de fe, de amor y de confianza. Hemos intentando hacer cosas solos, pero yo no cambiaría por nada el dejar de estar con él. Tengo cosas muy profundas. Estoy muy feliz por todas las cosas hermosas que me están pasando. Son sueños que se hacen realidad y lo vivo con alegría. Estoy feliz de poder hacer lo que verdaderamente me gusta. Amo la música, amo mi tierra. Estoy feliz de poder cantar mis propios temas.l