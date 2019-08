“Fue un desafío hacer canciones de amor”

04/08/2019 - 22:04 Pura Vida

¿El nuevo disco tendrá la impronta de espiritualidad e introspección que definió a “Pagana”?

Tendrá mucho. Hay muchas canciones mías. Si bien el sentir sigue siendo de la misma persona, por supuesto que también tendrá canciones que hablan de la actualidad, además de temas sobre el amor. Para mí fue un desafío muy grande hacer canciones de amor porque siempre me ha parecido que si vas a decir algo del amor tiene que ser algo bueno y diferente de lo que se dice. No he pensado tanto en un género sino más bien en lo que yo sentía. Tendrá temas propios, que serán la mayoría y canciones de amigos como Quique Oyola. Con Quique Oyola compartimos canciones. Casi cinco o seis temas compartimos con él. De uno de ellos, “Chacarera fuerte”, hemos hecho un video. Lo filmamos en Santiago porque queríamos mostrar el paisaje santiagueño y la forma de la danza, y para eso hemos invitado a Omar Silva. En este tema hablo de cómo estamos en el país y cómo la chacarera resiste a pesar los gobiernos, de las circunstancias Es muy preciso todo, en cuanto a los arreglos. Está más escrito el pentagrama. Es un disco pleno de desafíos pero con grandes contenidos.

¿En dónde radicó esa diferencia que remarcas al componer canciones de amor?

La diferencia ha sido que he podido experimentar cosas nuevas. Me fui encauzando en la forma distinta que uno tiene de ver al amor, a lo libre. La experiencia de vida que he tenido ha influido en esa mirada sobre el amor. Justo me había separado. Entonces, comencé a vivir otras cosas distintas y me abrí mucho a la poesía. El sentir es la diferencia. l