Destacan la obra de Dalmiro Coronel Lugones a cien años de su natalicio

05/08/2019 - 00:29 La Banda

“Se cumplen cien años del nacimiento de un hombre que estaba predestinado a revolucionar la prosa santiagueña”.

Estas son palabras del periodista y locutor bandeño Miguel Coria quien, en “Todos los caminos conducen a Santiago”, realizó una recopilación del escritor, poeta, historiador, periodista y libretista Dalmiro Coronel Lugones.

Coria puntualizó que se trata de “los libretos para ciclos radiales que Dalmiro creó cuando se desempeñaba en la dirección artística de la Casa de Santiago en Buenos Aires a finales de los años sesenta”.

“La familia del poeta conservó esos escritos y me los obsequió y yo decidí recopilarlos y plasmarlos en una obra literaria”, expresó el autor del libro a quien presentó su obra literaria en la Casa del Folclorista. En esa ocasión lo hizo acompañado por la escritora y poeta bandeña Carola Santucho, presidenta de la Sade Delegación La Banda, quien se refirió a la obra; el hermano y sobrina de Dalmiro, Cergio Coronel Lugones y Gloria Coronel.

“Dalmiro se llevó con su vida el ejemplo cabal del romance que puede existir entre un hombre y su terruño. En cien años, todavía es insuperable”, remarcó Miguel Coria.

“Con mucho cuidado, fui seleccionando los libretos y he encontrado paisajes que sólo Dalmiro puede describir de manera precisa y con abundante riqueza literaria. Semejante riqueza cultural no debe quedar en el olvido sino que debe ser compartida y qué mejor manera que haciendo un libro. Ese es el espíritu que me animó a escribir este libro”, especificó Coria en oportunidad de presentar su libro en la Casa del Folclorista (en Santiago).l