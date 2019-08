05/08/2019 - 01:10 Mundo River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, celebró anoche el rendimiento que tuvo su equipo en todas las líneas ante Lanús para ganar el partido por 3 a 0, en el estadio Monumental.

“A River lo vi muy bien, fuimos dominadores desde el principio y no le dimos posibilidades a Lanús de que se pudiera meter en el partido. Redondeamos una muy buena tarea”, resaltó el técnico en conferencia de prensa.

Y continuó: “El resultado de tres goles habla de lo que fue el equipo donde además, Rossi (arquero de Lanús) tuvo una gran actuación”.

Justamente el arquero “Granate” fue víctima de los silbidos y cánticos irónicos de la gente, recordándole su pasado reciente en Boca Juniors. Pero Gallardo dejó en claro que no le “gustó” esa actitud de los hinchas.

“No me gustó, que (los hinchas) lo hagan un momento por ahí puede ser, pero todo el partido no. No me gustó, prefería que festejaran lo que el equipo les estaba dando en lugar de ironizar, cuando ya era reiterado no me gustaba. Entiendo a la gente, pero no me gustó, nada más”, explicó con claridad.

Sobre el penal que malogró el uruguayo Nicolás De la Cruz, Gallardo dijo: “Fue una decisión de él, no tengo nada que comentar, si tuviera que decirle algo lo haría personalmente y no en público”.

Ante la posibilidad de cruzarse con Boca Juniors en semifinales de la Copa Libertadores, el técnico apuntó: “Tenemos una serie dura ante un equipo paraguayo y Boca también tendrá una serie compleja. Nosotros trabajamos para llegar bien a los partidos que tenemos en aproximación, no debemos engancharnos con el morbo de afuera. Tenemos que jugar en quince días con Racing y después afrontar los cuartos de final. ¿Te pensás que vamos a perder energías? Ustedes viven de la opinión y me parece perfecto, pero nosotros tenemos que visualizar otras cosas que son concretas”.

“Rescato la convicción que tuvimos para jugar como equipo, por eso es difícil elegir a una figura. Cuando te cuesta elegir una figura es porque el equipo juega bien en todas sus líneas, entonces te cuesta encontrar. Y cuando jugamos mal cuesta encontrar uno que sobresalga. Este es el quinto partido, sabíamos que teníamos que engranar y soltarnos. no había alarma, pero tampoco nos habían superado”, afirmó.l