Paso a Paso, el popular programa de TyC Sports, tuvo su primera vez en Santiago de la mano del “Ferroviario”

05/08/2019 - 01:15 Deportivo

Con su estilo descontracturado para contar el fútbol, Paso a Paso, el programa que desde hace 18 años se emite por TyC Sports, se ganó la preferencia de los hinchas, que además tienen gran protagonismo en cada emisión. Y con el ascenso de Central Córdoba a la Superliga, Paso a Paso tuvo su primera vez en Santiago del Estero.

Personificado en el periodista Omar Porcel, uno de los históricos y más histriónicos, el ciclo televisivo por excelencia de los hinchas se hizo presente en el estadio “Alfredo Terrera”.

“Estoy feliz de haber podido conocer Santiago a través del fútbol y ver esta fiesta que se merece la provincia. Hoy me voy completo, por haber conocido este lugar y porque la gente me trató muy bien. Un triunfo de local, hace que la gente se ponga contenta y eso hace que uno se vaya más feliz”, dijo Omar Porcel, que mantuvo un mano a mano con EL LIBERAL en el que mostró la misma sencillez y simpatía que uno puede percibir cuando lo ve por televisión.

Como buen periodista deportivo, Porcel hizo un análisis del “Ferro”, al que le auguró un buen pasar en esta complicada Superliga. “El equipo está en formación. Mantuvo la base y llegaron refuerzos importantes. La gente acompañó y eso será un plus importante para usarlo a favor, me parece que eso es clave. Este torneo será difícil y la clave estará en hacerse fuertes de local. Hay que hacer una campaña de campeón para quedarse en primera, pero me parece que jugando así, se puede. No es fácil, pero tiene elementos”, analizó.

El periodista quedó maravillado con la provincia, por lo que espera volver pronto. “A mi esposa le conté que estaba pasando por Las Termas, ciudad que no conocía, y me dijo que me quede y que averigüe. La verdad que vine por un partido, pero la idea es volver con la familia. Realmente la calidad de la gente y el clima fue espectacular. Quiero agradecerles por este medio a la provincia y espero que éste sea el primer partido de tantos”, dijo.

“Soy feliz viajando. Me gusta recorrer el país y qué mejor que hacerlo con lo que me gusta que es trabajar con el fútbol y poder conocer distintos lugares. Espero volver y ojalá pueda venir muchas veces más”, agregó.

Por último, Porcel se refirió a las historias que encontró en los hinchas de Central Córdoba y que se vieron reflejadas en la emisión de anoche de Paso a Paso. “Hubo hinchas que contaron cosas muy locas que hicieron para ir a ver al ferroviario. Historias de vida que son cotidianas y que el programa la puede reflejar. El técnico es un personaje. Hay muchas cosas que hace que uno se vaya con mucho material que el hincha va a poder disfrutar en Paso a Paso”, concluyó.l