¿Es posible que las langostas lleguen a Capital?

05/08/2019 - 13:22 Santiago

“Hoy estamos rodeados por todos lados, se supone que hay más mangas de langostas, hoy hablamos con la gente del Senasa, primero porque hay una temperatura mayor que la esperada, hay viento y antes del apareamiento las langostas son más erráticas y vuelan hasta con viento en contra”.

El que habla sobre la aparición de la manga de langostas es Pablo Karnatz, uno de los productores y dirigente de CRA que más ha investigado sobre el tema de las langostas en los últimos años y fue designado como “Productor Líder” por su conocimiento sobre el tema.

Para Karnatz y la vigilancia del Senasa, el foco que apareció en la tarde de ayer en Amamá, sorprendió a todos. Porque no estaba en el radar del monitoreo. Hasta ahora solo se había avistado una sola manga que estuvo en Matará y luego se dirigió a Lugones. Pero esta otra que apareció en Amamá, no había sido vista. Fue una sorpresa. Por el tamaño y porque conforma una segunda manga instalada en la provincia.

“Seguramente se nos pasó en el monitoreo o bien quizá la manga principal se dividió y quizá una pudo seguir porque había camino y otra quedo en el monte se demoró y se dividió y apareció en Amamá”, apuntó.

La situación de hoy, indica que “estamos con viento norte, si tenemos ese viento y no cede, lo que puede pasar es que la de Lugones vaya al sudeste y la de Amamá, puede ir a cualquier lado porque esa está al norte de la Capital provincial, por eso esa manga de Amamá genera una alarma impensada. Pareciera que las langostas tienen alguna memoria genética porque el candidato natural es Matará. Pero, no hay certezas”.

Revelo que no es fácil identificar donde se encuentran porque no siguen las líneas de los caminos o rutas sino que van volando a través del monte.

Puntualizó que “hoy el problema más grave que tenemos es cuando se concentran los equipos y gente en un lado para combatirla de repente aparece en otro lugar. Hay una distancia importante entre Lugones y Amamá para mover equipos terrestres y no se puede hacer aplicaciones por avión porque hay escuelas, casas, abejas, en el monte no se puede fumigar con avión”.

Consultado sobre si esta manga puede llegar a la ciudad Capital, indicó que “existe siempre la posibilidad. Cuando llegó a Córdoba todos decían que no llegaba pero de repente las tenían ahí, no es para nada imposible que pueda llegar a la ciudad. La probabilidad es baja pero no es imposible”. De hecho, recordó que en estos últimos días una plaga de langostas también asoló una ciudad como Las Vegas, en Estados Unidos.

Ahora, dijo que “se necesita la colaboración de los productores que avisen si ven una manga y que tengan la llave del candado de la tranquera a mano o abierta para que se pueda entrar a fumigar”.