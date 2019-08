VIDEO | “Acelerá maricón”: así le enseña este padre a manejar a su hijo de 10 años

05/08/2019 - 18:32 País

En las últimas horas se viralizó un video que muestra cómo un padre graba a su hijo de 10 años mientras maneja un auto en la ruta. "Acelerá, maricón", arenga el hombre, mientas que al pequeño se lo nota asustado por los autos que vienen en la mano contraria.

El hecho ocurrió en la Ruta 101 que une la ciudad de General Pico y Speluzzi y fue difundido por el propio padre, quien subió el video a su red social.

"No desaceleres, fijate que la aguja marque 70", dice el padre al iniciar el video. El pequeño, que apenas llega al volante y casi no puede ver por el vidrio, le responde preocupado: "Viene un camión, mirá". El padre, con la mano en el celular, no lo ayuda y, en cambio, lo vuelve a agredir: "Vos dale, si vas bien ahí. ¿Cierto, negro? No te vengas para la banquina, maricón, que vamos a romper las gomas".

Indignante.