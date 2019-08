Pareja realiza una “terapia de orina” que a ella le mejora la piel y a él le crece el pelo

05/08/2019 - 17:44 Mundo Web

La insólita historia de una pareja estadounidense se conoció en las últimas horas. Ellos son de Maryland, Estados Unidos, y tienen un extraño ritual hace más de diez años que involucra a su propia orina.

Días pasados, Ruby Kayro (30) reveló a la prensa local que desde hace más de 10 años toma su propia orina. Luego, como si se tratara de una crema humectante, se frota el liquido en la piel, asegurando que mejora su salud y le deja la piel radiante.

Según cuenta Kayro, desde los 19 años toma todas las mañanas pis y luego se lo rocía en la cara, método al que denominó "terapia de orina". De acuerdo con su relato, es tan efectivo el tratamiento que terminó convenciendo a su novio para que lo lleve a cabo y afirma que en él detuvo la caída de cabello.

"Mi papá me habló de la terapia de orina cuando tenía 19 años. Él dijo: 'Si quieres ser una reina de belleza, úsala en tu cara y tu cuerpo'", reveló la mujer en los medios estadounidenses y luego agregó: "Cuando me despierto, me froto la orina en la cara y la uso como humectante. Puedes dejártela puesta durante un par de horas o todo el día. Y después aplicar nuevamente cuando te vayas a dormir", explicó.

"Durante los primeros días, su rostro puede verse un poco crudo, porque todas las impurezas saldrán, pero luego se aclarará y quedará su tez brillante", aclaró con respecto al tratamiento.

"Es bueno para curar cicatrices y granos", dice y repasa su rutina: "Orino en una botella de spray de viaje, luego lo rocío en mis manos y me lo froto en la cara". "También bebo alrededor de medio vaso por la mañana, aproximadamente dos veces por semana", comentó la mujer de 30 años.

Kayro relató los beneficios de esta práctica: "Puede reducir el azúcar en la sangre y el colesterol y ayudar a la diabetes. Mi piel brilla cuando la uso, me tomé un descanso hace un tiempo y mi piel comenzó a verse opaca. Me siento más joven y me veo más joven cuando lo uso".

"La gente no quiere hablar de eso. Piensan que es desagradable, pero luego van a comer cosas como panchos o hamburguesas, y no tienen idea de lo que están comiendo", dijo confiada en su método y explico que "sabemos qué contiene la orina y todo lo que está en la orina es esencial para el cuerpo".

Por otra parte, Ruby cuenta que su novio Brian Offenburger, de 56 años, estaba empezando a quedarse calvo y en solo dos meses de beber orina, su cabello comenzó a crecer nuevamente.

"Tenemos fotos de antes y después para probarlo", dijo la mujer al tiempo que relató que él "comenzó a ver la diferencia hace aproximadamente un mes, después de ser consistente".

Por último, Ruby cuenta que las personas siempre se ríen o no le creen que toma pis pero ella lo sigue haciendo junto a su novio y ambos son saludablemente felices. "La gente piensa que es extraño al principio, pero cuando explico lo bien que me siento, se interesan más. No le diría mentiras a las personas. No les diría que intenten algo que sea malo para ellos. Esto realmente funciona" concluyó.