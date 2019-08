Blades volvió a “Fear The Walking Dead” con éxito

05/08/2019 - 20:57 Pura Vida

El panameño Rubén Blades se calzó nuevamente el traje de actor para componer a un personaje de la exitosa serie “Fear The Walking Dead (FTWD)”, que se emite por la pantalla de AMC, y que llega a Santiago del Estero a través de Tele Imagen Codificada (TIC).

Su exitosa carrera como músico cobró popularidad en la década del 70, pero continúa hasta el día de hoy, con el lanzamiento del disco Paraíso Road Gang. “Este nuevo género, ‘mixtura’, me permite presentar exploraciones musicales que me resultan divertidas y a la vez me educan. Salir de la zona de comodidad es algo necesario para la mente creativa y lo continuaré haciendo periódicamente. Es algo que nos ayuda a crecer y que impide que la indiferencia se apodere de nuestra vida”, explicó en el estudio de filmación de Texas. En total, ha publicado más de 200 canciones, más de 20 álbumes y obtuvo nueve premios Grammy, además de la aprobación en el mundo entero, según lo refleja Teleshow.

Pero así como se abrió paso en la música, la actuación también logró robarle su atención.

En los ‘80 incursionó con algunos papeles menores en películas que, casi sin darse cuenta, fueron la semilla de una próspera carrera como actor, también en la pantalla chica. “Actuar fue algo que se apareció. Estaba acostumbrado a cantar, nunca me hubiese imaginado una carrera en la actuación. ¡No entiendo cómo hice tantas películas!”, remarcó.

Algunos de los largometrajes en las que se destacó fueron Homeboy, Predator 2, Color of Night, All the Pretty Horses, Assassination Tango, Imagining Argentina, Safe House y The Counselor. El año pasado se estrenó el documental “Yo no me llamo Rubén Blades”, un recorrido por su obra, su vida y sus recuerdos, con testimonios de músico internacionales como Sting, Residente, Paul Simon y muchos otros, realizado por Abner Benaim.

Ahora Blades se convirtió en una de las figuras más aclamadas de Fear The Walking Dead. Desde el 2015 -con un impasse en 2018- al interpretar a Daniel Salazar, un refugiado de El Salvador que protege a su familia a cualquier costo ante el avance de los zombies. Trabajaba como dueño de una barbería y se enorgullece de su negocio, que mantenía aislado de la sociedad, cuando se desató el apocalipsis. Por su experiencia como militar, sobrevivió a los más grandes desafíos en la serie de AMC, pero en la cuarta temporada su paradero era totalmente desconocido. Para la alegría de sus fanáticos, en la quinta regresó.

“Antes no le podía decir a nadie qué estaba o no estaba haciendo, asi que estoy aliviado; y feliz de poder seguir explorando mi personaje porque creo que Salazar es súper interesante, puedo ir a tantos lugares con él. Y también porque hay muchos fans que querían que estuviese vivo. Siempre es una gran sorpresa este programa. Por lo general, en las series sabés quiénes van a seguir y quiénes no, pero acá todo es inesperado”.