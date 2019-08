El roquero español que se hizo folclorista irá al cine

05/08/2019 - 21:05 Pura Vida

La vida del roquero español Mauricio Aznar, que se enamoró del folclore santiagueño tras conocer a Carlos Carabajal, “Demi” Carabajal y a Luis Lazarte, será llevada al cine por el realizador ibérico Javier Macipe. El director, oriundo de Zaragoza, la misma ciudad de donde era Aznar, se encuentra en Santiago del Estero para realizar el casting que comenzará este jueves 8, de 15.30 a 21, en Casa Castro (Belgrano (s) 555) y continuará el viernes 9, de 15.30 a 21, en el Atelier Cultural La Banda (Besares y Garay). (Ver nota aparte)

Macipe, quien vive en el mismo barrio de Zaragoza en donde nació y se crió Aznar, iniciará el próximo año, en la “Madre de Ciudades”, el rodaje de esta coproducción entre la Argentina y España.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, confirmó que el actor oriundo de Zaragoza, Pepe Lorente, interpretará a Mauricio Aznar en la película producida en la Argentina por “Cimarrón” y en España por “El Pez Amarillo” y por la reconocida Mod Producciones.

“Es la historia de un famoso roquero español, que en un viaje por Argentina por casualidad terminó llegando a Santiago del Estero. El contacto con el folclore y la cultura santiagueña, sobre todo a través de la amistad con Don Carlos Carabajal, transforman su visión de la música y del mundo. Renuncia a sus contratos discográficos en España y decide dedicar su vida a componer e interpretar chacareras, intentando dar a conocer este universo mágico al público español,” resaltó Javier, quien lleva años documentándose para este proyecto y por ello ha visitado en dos ocasiones Santiago del Estero. “Estoy entusiasmado con esta nueva estancia en Santiago, ahora ya de lleno en todas las actividades de la preproducción. Estoy feliz con el apoyo de las productoras, han creído en el proyecto desde el primer momento y aunque se trata de una película de bajo presupuesto, están trabajando para que tenga una gran dimensión en su difusión”.

“La película está basada en una historia real que ocurrió en lo 90, en torno de un roquero español que estaba haciendo un viaje por la Argentina para profundizar en el folclore que había conocido a través de Yupanqui y en el Festival de Cosquín se encontró con Demi Carabajal, y al conocerlo le gustó mucho, y cuando se lo dijo a Demi éste lo invitó a conocer a su padre. Entonces, desvió su viaje y se quedó a vivir bastante tiempo en la casa de Carlos Carabajal. Se hicieron muy amigos, y todo ese contacto con el folclore santiagueño le impresionó tanto que cuando regresó a España dejó sus contratos discográficos y dedicó el resto de su vida, que fue corta, porque tuvo una muerte trágica, muy joven, a intentar llevar a España el folclore de Santiago, e incluso llegó a llevar a Carlos Carabajal allá”, contó Javier.

¿Qué es lo que te llevó a tomar esa historia para trasladarla al cine?

Por un lado, porque siempre he tenido pasión por la música de este roquero. Vivíamos en el mismo barrio y las primeras canciones que aprendí eran las de él, y su faceta de rock & roll siempre me había interesado. Y luego cuando conocí su historia personal y toda esta parte de la Argentina, que no se conoce mucho en España, me pareció impresionante la historia de un roquero que se reconvierte en folclorista y esa pareja quijotesca que formaron con Carlos me pareció espectacular. Cuando hice un viaje detrás de sus pasos me terminé de entusiasmar porque fui viviendo un poco las cosas que él vivió y a conocer yo también Santiago, vi que era un entorno espectacular para hacer una película.