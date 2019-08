“En España el folclore es como de museo”

05/08/2019 - 21:21 Pura Vida

En ese viaje que hiciste para profundizar sobre la historia del roquero español Mauricio Aznar que se enamoró del folclore santiagueño, ¿descubristes algo?

Confirmé lo que Mauricio contaba porque lo primero que conocí fue su testimonio. Yo tenía las cartas que él escribió a su novia desde Cosquín y desde Santiago, y conocí las canciones que él compuso sobre este folclore. Hay una chacarera que se llama “La de los cinco sentidos” que habla de lo que descubrió en Santiago. Al visitar la provincia, conocer los lugares emblemáticos por donde anduvo, el patio del Indio, el propio Cosquín, constaté que aquí había un folclore que en España no existe porque en España el folclore es como una cuestión de museo, un folclore que no está vivo, que hay gente especializada en mantenerlo, pero los jóvenes no componen, no van a festivales, y aquí es el día a día de la gente. Es una música que evoluciona constantemente que incorpora nuevos instrumentos.