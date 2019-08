Se dieron a conocer las canciones que escucho Neil Armstrong cuando viajo a la Luna

05/08/2019 - 17:24 Mundo Web

Como todos sabemos, Neil Armstrong fue el primer astronauta en viajar a la Luna, pisando suelo el 20 de Julio de 1969.

Sin embargo, 50 años después se pudo llegar a conocer cuál fue el repertorio de canciones que acompañaron al Estadounidense en la expedición espacial que lo alejo de la tierra durante cuatro días.

Previo al lanzamiento del Apolo 11 (como se lo conocía al cohete que los llevaría a la luna) la Nasa les brindo a los tripulantes, grabadoras de cassette Sony TC-50 cuyo objetivo era facilitarles el trabajo y poder registrar todo lo que sucedía durante la misión espacial, sin necesidad de escribirlo. Además este dispositivo cumpliría un fin recreativo que les permitiría a los astronautas (Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins) distraerse con buena música durante su estadía en el espacio.

Fue la discográfica Kapp Records quien se encargo de hacer el compilado de canciones de acuerdo a los intereses musicales de los tripulantes.

Aquí, algunas de las canciones que hicieron que a Neil se le hiciera más rápido el viaje. Que canción creen que tendría que haber incluido para escuchar en su odisea a la Luna?

La lista:

• Fly me to the moon (in other words)- Frank Sinatra.

• Galveston- Glen Campbell.

• People- Barbra Streisand.

• Mother Country- John Stewart.

• Angel of the Morning- Bettye Swann.

• Spinning Wheel- Blood, Sweat&Tears

• Moon Moods- Dr. Samuel J. Hoffman, Les Baxter.

• Lunette- Dr. Samuel J. Hoffman, Les Baxter.

• Celestial Nocturne- Dr. Samuel J. Hoffman, Les Baxter.

• Mist O´The Moon- Dr. Samuel J. Hoffman, Les Baxter.

• Radar Blues- Dr. Samuel J. Hoffman, Les Baxter.

