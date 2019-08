FÚNEBRES | 6 de agosto de 2019

05/08/2019 - 22:18 Funebres

FALLECIMIENTOS

Carolina Eufenia Navarrete (Vª Silípica)

César Marcelino Lemos (Tintina)

Rogelio Alejandro Guzmán

Miguel Antonio Álvarez

Silveria Ovejero (Nva. Francia)

José Domingo Morante (Clodomira)

Marta Graciela Rodríguez

Yolanda Ramona Paz (Taco Pozo)

Antonia Álvarez (Vaca Huañuna)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁLVAREZ, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Sus hijos Miguel, Patricia, Roxana Fabio, h. políticos Celeste, Ramón, Raúl, nietos , bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

AMARILLA, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/19|. Sus sobrinos Teresita, Stella, Cokiy, Gary Fernández, sobrinos políticos Rubén Catan, Omar Ojer y Amanda Coronel con sus respectivas familias acompañan en el dolor a toda su familia y elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Claudia E. Salvatierra e hijos participan el fallecimiento de la querida Malila y acompañan con mucho cariño a Roji y familia en este triste momento.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de pesar.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Ilda Herrera de Carol, sus hijos Marcelo, Marta y Susana participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con cariño a sus primos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Dra. Elvecia A. Núñez participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su colega Roji y toda su familia, rogando por una cristiana resignación. Eleva oraciones por el eterno descanso de su alma.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Nacha Piazza de Montoto participa del fallecimiento de la Sra. madre de la estimada amiga Roji Contato y la acompaña con mucho cariño en estos momentos, rogando al Señor conceda, a la familia pronta y cristiana resignación.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Adriana Cerro de Herrera sus hijos, Adriana y Guillermo Bellido, Susana y Jorge Bravo, Hugo Francisco, José Luis Bianchi y sus respectivas familias lamentan con pesar el fallecimiento de Malila y acompañan con cariño a su familia.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Marcelo Espeche, Ana María Bruchmann y familia acompañan a Eduardo y demás hijos y nietos, que descanse en paz.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Rogamos al Señor la reciba en sus brazos. Elevan oraciones en su memoria. Gladys Flinne, Guadalupe, Agostina y Eduardo Espeche.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Rodolfo Legname participa su fallecimiento. Acompaña a sus hijos en este momento de dolor. Eleva una oración por su eterno descanso.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. María Eugenia Tula Gómez Carol, sus hijos María Itatí Bgado Tula, Hernán Pagani, nietos Lucia Margarita y José, Ramón A. Bogado Tula y Adriana Sirito y nietas Lourdes y Felicitas. Marta Tula Carol de Merz Larcher, sus hijos Úrsula y Maria Gracia, María Elena Ledesma, José Ramón Olmedo Loza participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. María Rosa Rímini de Avendaño, sus hijos Baltazar, María Rosa, María Magdalena, Francisco, Juan Santiago y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos, nietos y demás familiares.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Marta Lucrecia Abalovich y sus hijos Maria Guadalupe González Avalos y flia., Marta González Avalos y flia., Luis Cesar González Avalos., Daniel Leonardo Barrera, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Malila y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. La familia de Ernesto A. J. Vital y de Sara Ugozzoli participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Roji y familia en estos momentos de dolor.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Toño Nattero, su esposa Alicia, sus hijos Guadalupe, Maria Emilia, Bruno, Valentina y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Acompañan a su amigo Eduardo y demás familiares con cariño. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Luis Alberto Rezola y Patricia Passarell lamentan su fallecimiento.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Jorge Argañaras y María Susana Benavente junto a sus hijos Jorge Francisco, Santiago, María Susana y Ramiro Salgado participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este doloroso momento,. Ruegan oraciones por su descanso eteerno y pronta resignación.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Olegario Hernández, Claudia Zavalia y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de hondo pesar.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. El señor vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con profundo pesar su fallecimiento; y acompaña en su pena a su hija Rosa María Contato Carol ante tan difícil circunstancia.

FERNÁNDEZ, MÓNICA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. La comunidad educativa de la E.S.P.E.A Nº 1 Nicolas Segundo Gennero, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, ROGELIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Su esposa Clara Herrera, sus hijos Mercedes y Cristina, hijos políticos Alejandro Di Lucca y Mario Guzmán, sus nietos Francesca, Iván, Yoli, Agustín, su bisnieta Martina, su nieta del corazón Mariana y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet de los Morales Capital. Caruso Cía de seguros . EMPRESA SANTIAGO.

GUZMÁN, ROGELIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Su hija Cristina hijo político Alejandro Di Luca y su nieta Francesca ruegan oraciones por su descanso eterno.

GUZMÁN, ROGELIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Su hija Mercedes, sus nietos Ivan, Yuli y Agustín, su nieta del corazón Mariana y bisnieta Martina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

GUZMÁN, ROGELIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. "Caminante no hagas ruiido que mi hermano no se ha ido, tan solo se ha dormido en los brazos del Señor". Su hermana Tereza Guzman y su esposo Pedro Ovejero, su sobrino Ariel Ovejero y Kelly Sandoval. Ruegan oracion en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio de la localidad de Morales.

GUZMÁN, ROGELIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Señor permitele entrar en tu mortada y pueda descansar en tu paz y gozar de tu amor. Sus hermanos Lilia (a), Celina, Tereza, Estela. Su sobrino Ramilde Guzman y ruegan una oracion en su memoria.

GUZMÁN, ROGELIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". La familia Di Luca participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de pesar. Ruega oraciones en su memoria.

GUZMÁN, ROGELIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Dra. Andrea Florencia Elías Di Luca y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, ROGELIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Antonela Elías Di Luca participa con pesar su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GUZMÁN, ROGELIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Betty Di Luca participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

JORGE LLADO, EUGENIA MARI CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Juan Atie Saad y Angela Figueroa de Saad y flia., abrazan en el dolor a su madre Mónica y demás familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE LLADO, EUGENIA MARI CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Juan Atie Saad y Angela Figueroa de Saad y flia., abrazan en el dolor a su madre Mónica y demás familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE LLADO, EUGENIA MARI CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Elias Saadi y flia. Hacen llegar su más sentido pésame a sus fliares. por tan irreparable pérdida. Elevan oraciones por su eterno descanso.

KALIÑUK, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/19|. Dale Señor el descanso eterno. Sus primos Julio Gamietea y Clara Bóboli, sus hijas Clarita y Lilliana con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Chichí e hijos en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

KALIÑUK, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Adriana Boboli de Fiad, Analia Loto, Lucy Riachi, Silvia Nassif, Angel Arias, Jorge Herrera, Emilio González y Karina Baigorrí, acompañan a su compañero de trabajo Walter Kaliñuk y flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

KALIÑUK, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/19|. Rogamos al Señor lo reciba en sus brazos. Gladys Flinne, Guadalupe, Agostina y Eduardo Espeche y flia acompañan a su hermosa familia en esta dura pérdida y elevan oraciones en su memoria.

KALIÑUK, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/19|. Sandra Santana y Bendy Luna y sus respectivas familias acompañan a Anita y Elena en este difícil momento.

KALIÑUK, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin". El grupo de oración San Roque participa con dolor el fallecimiento del esposo de Chichi; acompañamos a ella y a su familia en este triste momento. Rogamos oraciones a su memoria.

KALIÑUK, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/19|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados. Ruly Peralta y flia., acompañan con el corazón a su esposa Chichí y sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

KALIÑUK, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/19|. Miguela Ryllinski de Yocca con sus hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Querida Chichi, Anita, Elenita y Nene los acompaño con todo mi cariño en este triste momento. Dios les dé el consuelo y la fortaleza para superar el descanso en paz.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Rogamos el Señor la reciba en sus brazos. Elevan oraciones en su memoria. Gladys Flinne, Guadalupe, Agostina y Eduardo Espeche.

NAVARRETE, CAROLINA EUFENIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Su esposo José Estergirio Coronel, sus hijos Ramón, Mabel, Jose, Victor, Cintia y Josefina, nietos, bisnietos, hermanos y de mas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa Silípica, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

PEREYRA, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Norma Correa de Miggitsch e hijos Liz, Luis y Juan con sus respectivas flias, participan el fallecimiento de nuestra amiga y vecina, acompañando a su hijo José, su hermana, hermanos politicos, sobrinos y demás familiares en estos momentos de dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

SCILLIA DE PÁEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 1/8/19|. Sus amigas Norma Fernandez, Julia Andrada y sus respectivas flias., acompañan con profundo dolor a sus queridas amigas Gladys y Guilli. Ruegan oraciones en su memoria.

URRERE, AÍDA ROSENDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Su hijo Cacho Zeballos Urrere, sus nietos Susana (a); Carlos, Sergio, Paula, Mariana y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Su hermano Rodolfo y Gladyz, sus hijos Mariela y Sergio, Martin y Natalia, Pamela y Jairo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. "Una oración, una flor, una lágrima para ti". Su hermana pol. Tina, sobrinos Mirna, Fabián, Marisa y Enzo Villarreal y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Hoy la tristeza no nos entra en el envase, las lágrimas rebañan más allá del alma. "Vamos a extrañarte en cada encuentro donde por ley elevas esa copa para unir a la familia, como un ritual divino de comunión y armonía. Su sobrino Martin Villarreal, Natalia Cuestas y sus hijos Yamile, Virginia y Lautaro, despiden a su tio querido. Elevando oraciones en su memoria.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Sus primas Rosa Domínguez de Marcos y Berta Domínguez de Arjona y sus respectivas familias participan con mucho pesar el fallecimiento de Roger. Acompañamos en este doloroso momento a su esposa Gladys, sus hijos y nietos. Elevamos oraciones a su querida memoria.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Sus primos Mauricio y Noemí, sus hijos Gladys, Ana María, Luis, Daniel, Carlos y Marcelo Dominguez con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria y ruegan al Altísimo les dé consuelo a su esposa e hijos.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Falleció en Jujuy; Y un coro de ángeles entonó aleluya y gloria, para tu feliz entrada en la casa del Señor y hoy descansas en el lugar predestinado a sus sirvos que solo sembraron paz y amor. Tu hna. Pol. Lita Nazar de Segura, sus hijos Dito y Nena, Marcelo y Olga, Liz y Coco, Ely y Pablo con sus respectivas flias., participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Pedro y Lucha, Nina y Chito, Pancho y Gaby, Ali y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron velados en Pedro León Gallo y Santa Fe y fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Sus vecinos de calle Misiones al 800 Flias; Landriel, Mimich, Ponce, Vega, Lopez, Amadey, Avila, Ruiz, Bulacio, Lencina, Jerez,, Peralta, Sarmiento, Acuña, Carabajal, Silva, Martin, Ibarra, y Pavon, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hnos. Rody, Miguel y Elvira. Elevan oraciones rogando fortaleza para su flia. Brille para el la luz que no tiene fin.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Norma Peralta y sus hijos Pitu y Lorena Saraco y Francisco Prados, participan con dolor el fallecimiento del tio Roger, acompañan a sus familias con el cariño de siempre, rogando al Altísimo consuelo y fortaleza.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Con inmenso cariño despedimos a Roger y abrazamos en el dolor a nuestra sobrina Gladyz, a sus hijos, nietos y demás familiares. Juan Atie Saad y Angela Figueroa de Saad y flia. Elevan oraciones en su memoria.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Participan con profundo dolor su partida a la casa del padre. Su cuñada Maria Susana Nazar y Osvaldo R. Atenor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Siempre te recordaré como una buena y excelente persona que has sido conmigo. Estarás siempre en mi corazón. Tu cuñada Susana Nazar y sus hijos, hijos politicos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Querido Roger unidos a este dolor de nuestra sobrina, hijos, nietos y demás familiares te despedimos con cariño y amor. Teresa Figueroa, sus hijos y respectivas familias, Ruegan oraciones en su memoria.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (M.M.O.) (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. En Jujuy. Niné Salvatierra y Carlos Alberto Castellanos participan con dolor fallecimiento del esposo de su querida amiga Gladys Nazar. Elevan oraciones en su memoria.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (M.M.O.) (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus familiares Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y German, sus hijos políticos, acompañamos a su querida familia en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Gladys E. G. de Figueroa, sus hijos Miguel, Martín , Mariano, Ana, Marcelo y respectivas flias acompañan a Gladys, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares en este gran dolor y elevan oraciones rogando por su descanso en paz.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su cuñado Miguel Nazar, Nelly Álvarez, sus hijos Verónica, Cristian, Javier, Cintia, Makarena y Agustin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Santina Bossini de Figueroa, sus hijos José, Soledad, Alfonso, Eugenio y Santiago abrazan a Gladys y sus queridos hijos en este dolor y despiden con cariño a Roger. Ruegan por su eterno descanso.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Marta Figueroa de Abdala y sus hijos lamentan su fallecimiento y acompañan a su sobrina Gladys y familia en este momento de dolor rogando oraciones en su memoria.

LAUD, EDUARDO (Lalo) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/19|. Que el Señor te proteja con su luz y su paz. Marta Auat, sus hijos Manuel y Mara Fiad lamentan su partida y acompañan a toda su flia en estos duros momento. Elevan una oración en su memoria.

LAUD, EDUARDO (LALO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Joseli Siufi y familia, participan y acompañan con profundo dolor a sus familiares, en tan dificil momento. Elevando oraciones en su querida memoria.

LAUD, EDUARDO (LALO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Miguel Siufi y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan dificil momento. Elevando oraciones en su querida memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Sus sobrinos Dra. Cristina Mdalel de Vidal, Dr. Mario E. Vidal y sus hijos participan con dolor el fallecimiento del querido tío Quico. Ruegan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Clínica del Pilar participa con dolor el fallecimiento , acompañan con cariño a su director y ruegan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Dr. Ormachea Ignacio y Sra. participan el fallecimiento del padre del Dr. Rey. Elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. La familia Canlle: Nelly, Ricardo, Berta, Mafalda, Marta despiden con dolor a don Kiko, entrañable amigo de sus padres y ruegan pronta resignación para sus familiares.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Dr. Argibay Gustavo participa con dolor el fallecimiento del padre del Dr. Rey. Eleva oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Dr. Antenor Álvarez y familia participan con dolor el fallecimiento del padre del Dr. Rey. Acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Dr. Víctor Hidalgo y Sra. participan con dolor el fallecimiento del padre del Dr. Rey. Elevan oraciones por su eterno descanso.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Antenor Alvarez participa con pesar su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Su cuñada Nura Victoria Moukarzel de Mdalel y sus hijos Dr. Orlando Mdalel, Dra. Cristina Mdalel de Vidal y Luis Angel Mdalel lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demas familiares.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Sus amigos y vecinos de siempre: Chiqui Garay, Alicia Gauna, sus hijos Alejandra, Leonardo, Lidia de Pablo, Berenice e Ignacio Garay acompañan a sus hijos Joaquín, Luis María, a su nieto Joaquín y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Los amigos de su hijo Dr. Joaquín Rey: Héctor Angeleri, Roberto Chelala, Topo Scrimini, Lobo Fischer, Bore Gómez, José Luis Ibáñez, Quique Peralta Rondano, Rody González, Dante Giraudo, Héctor Ulla, Guilli Molinari, Héctor Lizondo, Chiqui Garay, Carlos Álvarez y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Chiqui, Julio y Valeria Abdala acompañan en tan doloroso momento a sus hijos y nietos y ruegan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Kiko ya estás junto a tu esposa e hija descansa en paz. Barbarita Moukarzel de Ganem, sus hijos José, Alberto, Miguel y Víctor Eduardo con sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones para su descanso eterno.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. CPN. Noberto José Zanni y Dra. Adriana Andrade participan con dolor el fallecimiento del padre del Dr. Joaquín Rey . Ruegan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Rubén Coronel, Nilda Arismendi y sus hijos Ramiro Emanuel, María Belén y María Candela acompañan a su hijo Joaquín en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Los amigos de su hijo "Rulo": familia Parachú y Carlos Cracco participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. La cooperativa de Cirugía Laparoscópica y Miniinvasiva de Santiago del Estero, participa con profundio dolor el fallecimiento del padre del Dr. Joaquin M. Rey, socio de la misma. Ruega oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Joaquin M. Rey, socio de la institucion. Ruega oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Sanatorio San Roque S.R.L., participa con dolor del fallecimiento del padre del Dr. Rey Joaquin. Ruegan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Joseli Siufi y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Joaquin Rey y demás familiares en tan dificil momento. Rogando oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Miguel Siufi y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Joaquin Rey y demás familiares en tan duro trance. Rogando oraciones en su querida memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Jose Luis Velazquez, Lilian Jozami y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Betty y Zulma Otrera, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia, especialmente a sus hijos y nietos en la seguridad de que la misericordia de Dios le dará el descanso eterno junto a sus seres queridos que lo precedieron.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Marta H. de Moukarzel, sus hijos Mercedes, Fernando, Luis, Matilde, sus nietos Máximo, Mariano, Pía, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Luis Zanoni, Lorena Rojas y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Sus hijos Omar, Ariel, Marcia, Alba, Eliza, Carola, Enzo y Adrián Mansilla, hijos pol. nietos, bisnietos y demás famil. partic. su fallec. Sus restos fueron inhum. cementerio Vaca Huañuna, dpto Figueroa. Servicio IORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LEMOS, CÉSAR MARCELINO (q. e. p. d.) Falleció el 4/8/19|. Su esposa: Francisca, su hijo: Ariel y demás fliares. part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Tintina. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MAGUNA, MARÍA AIDE (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Sus vecinos y amigos: Mirta Bonardi y flia. Dr. Gustavo Coria y flia. Olga Alvarez y flia. Maria de Avila y flia., Alba Coria y flia. Olga Juri y flia., Armando Lorenzo y flia.,Jacinta Gomez y flia., Gustavo Romera y flia., Guillermo Escobar y flia., Mariana de Escobar y flia., Carlos Correa y flia., Rosa Alvarez y flia., Dr. Luis Alberto Jaime y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

MORANTE, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Su esposa Mercedes Carrizo, sus hijos José y Julia Morante, h/pol, Fátima Moyano nietos Joaquín, Lara y Francisco y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cemet. La Esperanza. Casa de duelo A. Herrera y Mailín (S/v). Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

MORANTE, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. El servicio médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero,(SMAUNSE), participa su fallecimiento y acompaña en este difícil trance a su hija Julia y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MORANTE, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Los compañeros del SMAUNSE acompañan a su hija Julia y familia en este difícil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO, SILVERIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Sus hijos Gregorio, José, Josefina, Juan, Kuca, Oscar, Mirna, Lucho, Ramón, Daniela, Cordero nietos bisnietos y tataranietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio de Nueva Francia. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PAZ, YOLANDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Su esposo Florentino, sus hijos María, Mario, Mikaela, Mariela, nietos Ramon, Rocio, Veronica, hnos. sobrinos y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Majancito, Alberdi a las 17 hs. Casa de duelo Taco Pozo. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

RODRÍGUEZ, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Tus amigos Cristian, Maribel, Carlos y familia Robles, sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio la misericordia COB. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

INFANTE SIERRA, LUIS RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/02|. Al cumplirse 17 años de su partida hacia el Señor. Rogamos una oración por su descanso eterno. Su esposa María Cristina Llanivello, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita.

LLUGDAR DE LUNA, DORA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. "Fuiste una madre ejemplar, gran compañera, fiel amiga, la mejor abuela. Dejaste un gran vacío en nosotros, pero sé que te fuiste en paz. Te queremos mucho, Morocha". Su esposo Juan, sus hijos Mariana y Claudio, sus hijos pol. Tomás y Belén, sus nietos Juan, Leandro y Sophia, al mes de tu partida invitamos a la misa a realizarse en la parroquia Santo Cristo a las 20 hs. Rogamos un oración en tu querida memoria.

URQUIZA DE TABOADA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. A casi un año de tu partida, tu perfume aún se siente en nuestra casa. Te soñamos, te sentimos, queremos abrazarte como siempre, charlar con vos y solo nos responde tu ausencia fisica, pero sentimos tu compañia y tu calor y todo el amor que nos diste que es el que nos impulsa a seguir adelante a pesar de todo este dolor. te extrañamos muchisimo Bella. Su esposo Oscar, sus hijos, hijos politicos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Virgen del Valle Bº H. Hondo, al cumplirse diez meses de su partida.

ROBLES, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. El Señor me dio, el Señor me lo quitó. Bendito el nombre del Señor ! Job 1,21. " Hno querido cuanto te extrañamos, Te fuiste impensadamente, como un torbellino. Alguien te llamaba, alguien que te preparó desde siempre un lugar para vos. Un lugar de plenitud y felicidad, donde ya no hay más llanto ni dolor. Y como Jesús dijo " El que cree en mi, aunque muera vivirá " Confiamos en su Palabra hoy vives según su promesa, Vives y vivirás siempre en nuestro corazón. Gracias Señor por los años que nos regalaste junto a él, por los dones que le concediste y por el amor que le brindamos y recibimos de él. Hermano te amaremos siempre. Sus hnos. Mario y Mercedes y sus hijos Yesi, Sergio y Mara invitan a la misa en el 9º días de su partida, que se realizará hoy en la Pquia. Cristo Rey a las 20. Rogamos oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BARRAZA, FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/01|. Padre, aún duele tu ausencia, hace 18 años atrás te fuiste. Siempre te recordaremos porque padre como vos no se olvida, se recuerda cada día más, se extraña y se ama toda la vida. Tus hijos Ramón, Yoly, y Marcelo Barraza con sus respectivas familias.

MALDONADO DE PEREYRA, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/99|. Hoy es un día muy especial, ya que recordamos el momento de tu partida al encuentro con el Señor. Sufriste en silencio los dolores de esa cruel enfermedad, sabiendo que el Reino Celestial no hay sufrimiento, solo la alegría de disfrutar el paraíso eterno, estarás siempre en nuestros recuerdos. Tus hijos Manuel y Raque, Miriam, Zulma y Carlos, Germán y Romina, tus bisnietos Martina, Luciano, Luciana, Justina y Mateo la recuerdan siempre.