“No puedo creer estar jugando Superliga”

06/08/2019 - 01:01 Deportivo

Quién no ha perseguido un sueño? Algunos pudieron hacerlo realidad, otros se quedaron en el camino. Y llegar a Primera División no es para cualquiera. Hay que pasar un filtro en el que son más los que quedan en el camino que los que llegan. Pero llegar a los 29 años no es común, pero no por eso deja de ser meritorio. Al contrario, es el premio a la constancia.

Ese es el caso de Marcos Sánchez, el chaqueño oriundo de Machagai que el sábado se dio el gusto de cumplir su sueño de debutar en Primera, al ingresar a los 15 minutos del complemento en el triunfo de Central Córdoba sobre Atlético Tucumán.

“Por ahí me pongo a pensar y no puedo creer que esté jugando una Superliga. Yo a los 17 años estaba jugando en un club de mi pueblo y si alguien me decía en ese momento que iba a jugar en la Superliga, a los 29 o a la edad que me pudiera llegar a tocar, no lo creía. Lo disfruto mucho por todo el esfuerzo que yo hice, la gente que me conoce sabe el sacrificio que hice y es un premio a la perseverancia, a ser constante en el trabajo”, manifestó el chaqueño, en un mano a mano con EL LIBERAL.

“Hoy lo disfruto desde ese lado, pero no me quiero quedar con eso, quiero seguir para adelante y aportando desde donde me toque estar. Ojalá Dios quiera nos podamos quedar mucho tiempo en la Superliga pero vamos paso a paso. Ya pasó el sueño de debutar y ahora pongo la cabeza en Talleres. Y si me toca estar, dar lo mejor como lo hago siempre”, agregó.

Para Marcos el premio es doble. Porque en Central siempre la tuvo que pelear y esta es la tercera categoría que juega, ya que vistió la casaca del Ferro en la B Nacional y el Federal A.

“Llegué los últimos seis meses del torneo en el que nos tocó descender, un momento duro del club. Ahí no sabía si iba a seguir o no, me quise quedar y el Sapo me dio esa posibilidad. La luché como siempre. Ascendimos al año siguiente y ahí nomás llegamos a la Superliga, algo que nadie creía”, recordó sobre su proceso en Santiago.

“Yo la peleo siempre, nunca voy a bajar los brazos. Si me toca estar afuera, voy a apoyar a los compañeros que les toque jugar. Y si me toca a mí, voy a dar lo mejor como lo hago en cada entrenamiento, que es en donde trato de ganarme el puesto. Después el que decide es el técnico”, completó dejando en claro que siempre lo primero es el equipo.

Reserva

Sánchez valoró haber jugado la primera fecha en la categoría reserva. “Me ayudó mucho para tener ritmo. Antes, en el Nacional B, no teníamos esa posibilidad. Ayuda mucho porque es muy competitiva también. Aparte venía de una lesión en la pretemporada. Uno siempre trabaja y lucha mucho para estar en el plantel de Superliga, el Sapo me dio la oportunidad y gracias a Dios pude entrar el otro día y aportar mi granito de arena”, señaló.

“Superliga es otro ritmo de juego. Se juega más rápido, hay poco contacto con la pelota, los jugadores tratan de agruparse y salir rápido, capaz que con dos o tres toques ya están en campo nuestro”, dijo para explicar la diferencia con respecto al ascenso.

El chaqueño destacó la importancia del triunfo, el primer del Ferro en Superliga: “Necesitábamos ganar acá de local, regalarle un triunfo a nuestra gente y más que nada a nosotros por el trabajo que veníamos haciendo en la semana. En Rosario no nos fue bien y necesitábamos ganar acá y gracias a Dios se nos dio”.

“Fue un triunfo lindo, tenemos dos semanas para seguir trabajando y el triunfo ayuda en cuanto al estado anímico. Ya disfrutamos el triunfo el sábado pero ya pusimos la mente en lo que va a ser el partido con Talleres”, agregó.

Sánchez hizo hincapié en fortalecer la localía para cumplir con el objetivo de la permanencia. “Acá de local tenemos que hacernos fuertes, sabemos que todos los partidos vamos a jugar con estadio lleno y con el apoyo de nuestra gente. Eso lo tenemos que tomar como algo a favor”, señaló.

Central casi no tuvo tiempo de descanso y arrancó una pretemporada con un plantel casi nuevo. Y Sánchez espera que, en estas dos semanas sin competencia, esa diferencia con el resto se empiece a equiparar. “Nosotros terminamos muy tarde el torneo de la B Nacional y en diez días ya arrancamos de nuevo. Llegaron muchos refuerzos casi finalizando la pretemporada y no nos dio tiempo a nada. Tenemos que unirnos lo antes posible, en cuanto a lo grupal y el trabajo, por eso estas dos semanas ayuda mucho para ir conociéndonos. Si bien en este partido se vio el trabajo que hicimos, el juego se dio como nos dijo el Sapo que iba a darse y nosotros lo interpretamos de la mejor manera”, comentó.

Por último, habló de Talleres: “Equipo duro como lo son todos. Tuvimos la suerte de jugar hace poco un amistoso en cancha de ellos, aunque es diferente a jugar por los puntos. Vamos a ir a imponer nuestro trabajo y ojalá salgan las cosas como lo soñamos”.