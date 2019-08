La reconversión de Sánchez: de lateral izquierdo a volante interior

06/08/2019 - 01:02 Deportivo

El puesto natural de Marcos Sánchez es el de lateral izquierdo. Pero ya en la última parte de la B Nacional, Coleoni lo utilizó de volante interior. Y en ese lugar ingresó ante Atlético Tucumán, para suplantar a Nicolás Femia, el autor del gol del triunfo.

“El Sapo me dio la confianza necesaria y mis compañeros también, cuando me tocó jugar en la mitad de la cancha lo hice con la mayor confianza. En Ferro y en Gimnasia jugué un par de partidos en el medio, pero no tan seguido como ahora. Conocía algo de la posición, pero tengo que seguir aprendiendo de los compañeros que tenemos ahí con mucho recorrido y experiencia en primera. Uno trata de agarrar lo mejor de ellos”, contó el chaqueño sobre su cambio de posición.

“Me está tocando jugar en esa posición en los entrenamientos, por eso creo que el Sapo me va a seguir usando ahí. Obvio que si me toca hacerlo de lateral también estoy dispuesto. Solamente pienso en entrenar fuerte como siempre y después el técnico dispondrá. El equipo está bien, hay chicos que están en un nivel alto y uno tiene que ganarse el puesto en la semana”, agregó.

Por último, el ahora volante contó lo que le pidió el entrenador antes de ingresar el sábado pasado: “Que me coloque de interno, que llegue al área también a la hora de atacar pero que me posicione al lado de Cristian (Vega) a la hora de defender. Que ayude a la hora de marcar porque Nico (Femia) estaba con un desgaste importante por el tremendo partido que hizo”.