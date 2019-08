Machagai divide su corazón en dos partes

06/08/2019 - 01:03 Deportivo

El pueblo de Machagai no solamente tiene a Marcos Sánchez como representante en Superliga, sino también a Walter Montoya, actualmente en Racing. “Somos amigos desde chiquitos y los dos que estamos ahora en la Superliga. Es un orgullo para el pueblo y para nosotros también representar a Machagai en la mayor categoría del fútbol argentino. Hay muchos jugadores que pueden llegar, ojalá se pongan en la cabeza que todo está en uno mismo”, reveló Marcos.

Marcos hizo muchos hinchas del Ferro en su pueblo, pero en la cuarta fecha, cuando reciban a Racing, siente que el corazón de Machagai estará divido. “Hay muchos hinchas de Central, ahora no se en la cuarta fecha, cuando nos toque con Racing la cosa va a estar dividida”, dijo sonriente.

“Toda la gente siempre me hace llegar los saludos, mis padres también me escriben y les agradezco por el apoyo que me brindan”, concluyó hablándole a su pueblo.