“Pelear lo más arriba posible”, el objetivo de Alejandro Rébola

06/08/2019 - 01:13 Deportivo

El plantel profesional de Mitre arrancó ayer con el primer entrenamiento semanal pensando en el inició del campeonato de la Primera Nacional, el cual contó con la presencia de todos los futbolistas, incluido el marcador central Alejandro Rébola, uno de los últimos refuerzos.

Tras la práctica desarrollada a doble turno, el defensor cordobés dialogó con la prensa y reveló cuáles son sus objetivos en el “Aurinegro” para esta nueva temporada, la cual iniciará en menos de dos semanas y en la que Mitre debutará recibiendo a Estudiantes de Buenos Aires.

“Obviamente que el objetivo es el ascenso, pero hay que ir partido tras partido, mejorar y conocernos los antes posible para el inicio del torneo. Va a ser un campeonato muy complicado, todos los equipos se reforzaron de la manera y hay que ir paso a paso, tratando de corregir lo que se haga mal. Y por supuesto, mantener todo lo bueno. Siempre la idea es mejorar y el objetivo es el máximo. Tenemos esa expectativa para poder pelear lo más arriba posible”, reflejó Rebóla.

Consultado por Abc Deporte sobre su presente, el marcador reveló que se sintió bien desde lo físico, a pesar de su larga inactividad.

“Hace un mes que no entreno con un grupo, pero me siento bien. Ya me sumé con los nuevos compañeros y terminé las prácticas de la mejor manera. Pensé que me iba a costar más, pero no fue así, quizás lo que vine de jugar en la altura de Ecuador. De a poco me voy a poner a punto”, respondió el cordobés.

Rébola estuvo en la mira de Mitre en temporadas anteriores, pero no se pudo concretar su contratación y él mismo reconoció que llegó con las mejores expectativas.

“Hubo contactos en años anteriores con la gente de Mitre y no había podido llegar por una u otra circunstancia. Ahora se dio y estoy con la mejor expectativa. Voy a dar lo mejor”.

Rébola finalizó la conversación con una descripción de sus características futbolisticas.

“Trato siempre de trabajar con responsabilidad, que es lo que más me caracteriza. Además, quiero aportar lo mejor y mucha experiencia al equipo. Puede salir bien o mal, pero siempre hay que trabajar con seriedad”, cerró el futbolista que arribó al 8 de Abril desde el Mushuc Runa de Ecuador.

Amistoso

Por otra parte, se confirmó que el próximo jueves, Mitre disputará su tercer partido amistoso visitando a Atlético Tucumán, en el “Jardín de la República”.

El juego se protagonizaría en el estadio José Fierro del “Decano”. Serían dos partidos, divididos en dos tiempos de 30 minutos cada uno.