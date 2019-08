Suárez: “Gallardo me sorprende día a día”

06/08/2019 - 01:34 Mundo River

El delantero Matías Suárez, quien anotó dos tantos en el triunfo de River Plate ante Lanús (3 a 0) por la Superliga de fútbol, destacó la tarea que realiza diariamente el entrenador Marcelo Gallardo, de quien dijo: ‘es un gran profesional, un loco del fútbol que vive para el fútbol, para River y para el equipo’.

El atacante cordobés, ex Belgrano y Anderlecht de Bélgica, disfrutaba de su tarde de descanso y brindó una entrevista radial a Cadena 3, en la que elogió al DT Gallardo y agregó: ‘entiende mucho de fútbol, me ha sorprendido cada día, y más sobre todo como persona, porque trata de tener siempre bien al jugador, juegue o no juegue’.

Suárez pasó de Belgrano a River el verano pasado, lo que generó cuestionamientos de algunos hinchas ‘piratas’, reclamando que se iba en un momento complicado para el equipo, que finalmente descendió de categoría.

Sobre su salida del club ‘celeste’, comentó: ‘no tuve muchas oportunidades de hablar, me fui en un momento que no era el mejor de Belgrano, pero siempre di lo máximo’.

Sobre su actualidad en el equipo de barrio de Núñez, el jugador admitió estar ‘muy contento’ por cómo se le están dando las cosas, aunque sostuvo que ‘jugar cada dos o tres días no te da el tiempo para disfrutarlo, pero hay que estar preparados’.

‘Cuando llegué los primeros meses me costó porque estaba acostumbrado a jugar de diferente forma, era diferente forma de juego, Marcelo (Gallardo) es un técnico que le gusta presionar los 90 minutos y me costó mucho adaptarme, a los 31 años físicamente cuesta un poco más, pero las cosas se me fueron dando, y la confianza del técnico y compañeros me hicieron todo más fácil’, agregó.

Suárez habló además de su experiencia en la Selección Nacional y su participación en la última Copa América de Brasil. ‘Es un sueño estar con grandes jugadores, compartir con Lionel Messi es algo muy lindo, me tocó estar y me quedé con más ganas de jugar, pero siempre apoyando al equipo’.

‘Uno cuando empieza a convivir lo ve más normal, pero cuando uno está tranquilo piensa lo que es estar jugando junto a estos ‘animales’ que son figuras mundiales’, concluyó Suárez.