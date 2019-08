Ajax, con jugadores argentinos, arranca una nueva ilusión

06/08/2019 - 01:41 Deportivo

Ajax de Holanda, con presencia argentina, iniciará hoy una nueva etapa de clasificación en la Liga de Campeones de Europa, en la ida ante Paok Salónica, en Grecia, por el certamen más importante de clubes en el mundo.

El conjunto de Amsterdam, dirigido por Erik ten Hag, tendrá entre los disponibles a los zagueros centrales Lisandro Martínez y Lisandro Magallán, además del marcador de punta Nicolás Tagliafico.

De acuerdo con las presunciones de la prensa holandesa tanto Martínez como Tagliafico (ex Independiente) serán titulares.

Hoy también se celebrarán las idas de los siguientes cruces: Brujas (Bélgica) vs. Dinamo Kiev (Ucrania); Dínamo Zagreb (Croacia) vs. Ferencvaros (Hungría) y Estrella Roja (Serbia) vs. Copenhague (Dinamarca).