Diego Schwartzman ascendió cuatro lugares

06/08/2019 - 01:50 Deportivo

El tenista argentino Diego Schwartzman subió ayer cuatro lugares en el ranking de la ATP y marcha vigésimo tercero, luego de haber ganado el fin de semana el Abierto de Los Cabos, en México.

Diego Schwartzman tuvo un gran desempeño en el certamen mexicano y pudo ganar el tercer título de su carrera como profesional.

Enseguida, Diego Schwartzman agregó: “Necesitaba de esta incentivo deportivo. Creo que esto me ayudará a seguir mejorando en el escalafón internacional profesionale”.

El mejor argentino en el ranking sigue siendo el tandilense Juan Martín Del Potro, en el duodécimo puesto, que se sigue recuperando de una lesión de rodilla.

El “Peque” Schwartzman no ocultó su satisfacción por el ascenso en el ránking de la ATP. “Estoy feliz por haber ganado el certamen y por escalar algunas posiciones. Hace rato que vengo haciendo el esfuerzo y no se me estaban dando los resultados”, dijo el jugador profesional.

A continuación le ofrecemos el detalle de los siguientes tenistas argentinos entre los primeros cien del escalafón: Guido Pella (24), Juan Ignacio Londero (57), Federico Delbonis (63) y Leonardo Mayer (82).