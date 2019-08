“Me sorprendió, pero ni lo pensé”

06/08/2019 - 01:52 Deportivo

Olímpico ya tiene nuevo entrenador. Ayer, al mediodía, fue presentado de manera oficial Leonardo Gutiérrez como coach del conjunto bandeño, ante una muy buena cantidad de medios y simpatizantes. La conferencia estuvo encabezada por el presidente de la institución, Dr. Oscar Ledesma Abdala, y el intendente de la comuna bandeña Pablo Mirolo.

“Estoy muy contento por esta oportunidad que me brinda el club para seguir creciendo como técnico. Trataremos de armar el mejor equipo que la realidad económica nos permita. Por ahora jugaremos con siete fichas mayores y veremos cómo transcurre todo. Hay chicos del club que quiero verlos para ver si podemos sumarlos y darles una oportunidad en este nuevo proyecto. El Súper 20 nos servirá para saber dónde estamos parados”, aseguró Gutiérrez.

A su vez, confesó: “Es un placer estar en Olímpico. Me sorprendió cuando me llamaron, porque después de tener una temporada buena como la que pasó para el club, quieran que forme parte de su proyecto. Me ilusionó al toque. Ni lo pensé. Estoy contento porque, además, éste es un lugar en el que se respira básquet. No era fácil alejarme de la familia, pero este deporte es lo que me apasiona. Quiero seguir ligado al básquet muchos años más”.

Respecto de su relación con el mánager de Olímpico, Andrés Pelussi, Gutiérrez aseveró: “Con Andrés me tocó vivir mucho como jugador, a nivel clubes y en la selección. Tengo con él una amistad de años. Que me llame y que, además, el presidente tenga ganas de que pueda venir a trabajar acá, me dio una gran tranquilidad. Estoy muy feliz. Llegué hace un par de días y estoy disfrutando. Me siento muy cómodo y con ganas de comenzar la pretemporada. Quiero empezar a armar el equipo”.

“Tenemos jugadores jóvenes que serán parte del plantel. Estamos conformes con el armado del equipo. Hay chicos con mucha energía. Los jugadores que hemos traído, van a estar a la altura. El país no está fácil para armar un equipo que implique mucho dinero. Hay que buscarle siempre la vuelta. Con lo que trajimos vamos a competir bien. Seguiremos buscando las fichas que faltan para armar un plantel que sea siempre competitivo”, cerró “Leo”.

A su turno, el intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo también destacó los valores del flamante entrenador: “Como lo venimos haciendo estaremos con el Negro en esta nueva liga y en el certamen amistoso ‘Ciudad de La Banda’ que ya es una marca registrada para el aniversario de la Cuna de Poetas y Cantores”.

“Estamos complacidos de tener a Leo en nuestra institución, lo acompañaremos en todo lo que esté a nuestro alcance para que se siga proyectando como entrenador y le de satisfacciones a nuestro club”, aseguró Ledesma Abdala, en últimos términos.