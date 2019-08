“Todas las noches quisiera no despertar”

06/08/2019 - 07:52 Policiales

Con la estampa de un hombre abatido, Palavecino describió su día a día.

“Me siento un estorbo en mi casa. Todas las noches le pido a Dios no despertar cuando me voy a dormir. Porque me siento muy mal...”

Con la prótesis de vidrio simulando un ojo, la víctima indicó que antes tenía mucho vigor y trabajo, pero que la puñalada y el disparo de la escopeta minaron su vida.

El hombre declaró mucho tiempo y sus palabras sonaron muy convincentes, tanto que hasta atrajo el interés de los propios responsables de dejarlo al borde del abismo, quienes siguieron el relato en silencio.