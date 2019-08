Diego Topa a EL LIBERAL: “Me gustaría que me recuerden con alegría, amor y con una sonrisa”

06/08/2019 - 09:54 Pura Vida

“Para un artista, lo más lindo es perdurar en el corazón de la gente. Me gustaría que me recuerden con alegría, con amor, con una sonrisa y con saber que siempre trabajo para hacerlos felices no solo a los más chiquitos sino a toda la familia”.

Así se expresó, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Diego Topa quien este sábado 17, a las 16 y a las 18.30, en el Fórum, presentará “Topa El Viajero”, un show renovado, nuevas canciones y un repaso por los grandes éxitos de su carrera que incluye las canciones de Disney Junior Express la producción original que protagoniza en Disney Junior. Las entradas para el nuevo espectáculo ya se encuentran a la venta en la boletería del teatro.

En el marco de un súper concierto, Topa propone hacer un gran viaje por las emociones y, sobre todo, por la imaginación. Los espectadores podrán jugar con sus sensaciones atravesando un repertorio de canciones que los hará cantar, bailar y divertirse en familia.

Topa invita a recorrer las cuatro estaciones del año y a viajar por Latinoamérica, apreciando lo maravilloso de nuestro continente y haciendo lo que nos gusta hacer. Los chicos podrán disfrutar de la magia que generan los recuerdos, siempre acompañados por canciones que ilustrarán este viaje de sensaciones. Topa llegará a la fiesta final, remarcando que con imaginación, todos pueden cantar, bailar, jugar y viajar con él. ¡Sé cómo tú quieras ser cuando viajes con Topa!

La nuevas canciones de Diego Topa: “El viajero”, “Se cómo tú quieras ser” y “Latinoamérica” ya se pueden disfrutar en la pantalla de Disney Junior y en el canal oficial de Diego Topa en Vevo.

