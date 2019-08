Confirmado: una de las polémicas de Argentina-Brasil no fue revisada por el VAR

06/08/2019 - 18:54 Deportivo

Wilson Seneme, encargado del arbitraje en la Confederación Sudamericana, reconoció en una reciente entrevista que al menos una de las dos jugadas polémicas del partido Brasil–Argentina de la última Copa América, debió haber sido revisada por el VAR.

“Hay 90% de aciertos en el VAR. El VAR es un asistente del árbitro, quien decide es el árbitro. El VAR busca evidencias en las jugadas para invitar a revisar”, declaró Seneme.

Y agregó: “El desarrollo del VAR no es una herramienta sólo de Conmebol, el mundo aplica el VAR. El VAR vino para quedarse y hay que desarrollar esta herramienta. No podemos quedarnos parados esperando que en dos o tres años no va a haber VAR. Vamos a inaugurar un centro de entrenamiento del VAR, con 5 cabinas para practicar”.

Para Seneme, en la jugada de la falta de Dani Alves sobre “Kun” Agüero, “no fue penal”. “Es un pisotón del delantero al defensor, no había características de revisión”, señaló.

“En la jugada de Nicolás Otamendi vimos evidencia para revisar. Dimos una devolución general a los árbitros y dijimos que había potencial de revisión. Dar al árbitro una segunda posibilidad es cumplir con el protocolo. Es mejor invitar a un árbitro a la revisión que no revisar”, manifestó.

Por último, fue consultado sobre el penal inexistente que se cobró en favor de Athletico Paranaense ante Boca, y respondió: “En esa jugada se usó la herramienta del VAR e hizo bien su función; otra cosa son las interpretaciones de los árbitros”

“La polémica va a seguir existiendo. El uso de la herramienta se cumplió con su función. Un VAR detectó una posible infracción y quien decidió fue el propio árbitro”, cerró.