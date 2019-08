Topa: La “Magia” de las cosas simples hecha canciones de amor y fe

06/08/2019 - 21:07 Pura Vida

¿Cómo vives el hecho de que en cada viaje que realizas por la Argentina y Latinoamérica recoges el infinito cariño de la gente?

Para mí es increíble, sobrepasó mi nivel de sueños. Estoy superagradecido no solo con la Argentina sino con toda Latinoamérica por el cariño que recibo. Hoy por hoy, gracias a las redes sociales puedo ver y disfrutar de lo que sucede tanto en la tele como en el show. Para mí es importante ver cómo se preparan, disfrutan y todo lo que va sucediendo a través de lo que uno propone como es en este caso ‘El Viajero’; ‘Sé lo que tú quieras ser’ y ‘Latinoamérica’. Toda la gente me está escribiendo muchísimo a mi Twitter, a mi Instagram y al Facebook. Este año, lo que hicimos, fue unificar a todos para que todos puedan ver en el #topaelviajero. Todo el mundo está subiendo las fotos, los videos, los mensajes y puede disfrutar de todo lo que se genera con tanto amor. Todo tiene que ver con el amor y la unión. En poquito tiempo, voy a lanzar mi cuarta canción, que la canto en el teatro pero que no está en las plataformas digitales. Se llama ‘Magia’, que habla del poder que tiene un beso, un abrazo, de decirse ‘te quiero’, de mirarse a los ojos, de las cosas mágicas que están en las cosas simples.l