“La última persona que logró conquistar mi corazón fue Xuxa”

Desde “Topate con Topa” hasta “Topa: El Viajero” han transcurrido ya casi veinte años. ¿Qué te has propuesto cuando comenzaste a transitar el camino de un artista para espectáculos infantiles?

En realidad, cuando arranqué con todo esto yo soñaba con ser actor, ser artista, pero no me imaginé nunca que me iba a dedicar profundamente al mundo de los más chiquitos. Es un lugar que lo fui conociendo, fui creciendo con esto y hoy soy muy feliz porque más allá que sea mi trabajo también encontré, como lo digo siempre, una misión en mi vida. Es hermoso poder llevar alegría a los más chiquitos y a la familia. Hacer tanto un programa de televisión como canciones y después que todo esto desembarque en un show en vivo para poder estar disfrutando en vivo y en directo, es como mágico todo.

¿Qué sensaciones te genera el hecho de saber que tu propuesta llega, con enorme profundidad, en tu propio país y también en Latinoamérica?

Es un orgullo enorme. Hace 19 años que estoy en la pantalla de Disney y ellos me permiten llegar a millones de hogares. Poder hacer el programa de televisión y el show y poder hacerlo desde la Argentina, producido completamente por nosotros junto con Disney, es una responsabilidad enorme. Estoy súper contento también porque el resultado es increíble no solamente en la Argentina sino en todo Latinoamérica en donde nos reciben con cariño, con mucho amor. Que sea un producto completamente argentino, me da mucho orgullo.

Cuáles son tus referentes, anteriores y actuales, para realizar el tipo de show que presentas en tu país y en Latinoamérica?

Me crié con muchas propuestas infantiles, desde Gabi, Fofó y Miliqui hasta Lo Parchis, Julieta Magaña, Carlitos Balá, María Elena Walsh, Carozo y Narizota. La verdad, me marcaron muchísimo y yo sin saberlo porque era un apasionado de todo lo que tenía que ver con el mundo infantil, sin saber que lo que estaba haciendo era que estaba preparándome para lo que soy hoy. La última persona que logró conquistar mi corazón profundamente fue Xuxa. Lo que hizo, no sólo en Brasil sino en todo Latinoamérica con un mensaje de mucho amor y mucho compromiso, a mí me abrió las puertas de un mundo increíble. Tuve la oportunidad de ir a sus programas cuando ella los hacía y veía con cuánto amor lo hacía, cómo trataba a los más chiquitos y la gran producción que tenía. Fue una persona que abrió una puerta muy grande de mi corazón. Sueño hacer algo con ella.

¿Vas a grabar con ella algunas canciones o estás realizando las gestiones?

Mi sueño es poder hacer aunque sea una canción juntos. Creo que para todo Latinaomérica podría llegar a ser algo muy lindo, muy mágico. Estoy en tratativas. Justo, este fin de semanas, tuve la oportunidad de contactarme con su manager y ojalá se pueda dar esta linda unión de amor porque, la verdad, trabajar para los más chiquitos es hermoso. Es confiar en los sueños, y yo confío en los míos.l