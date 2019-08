Citan a docentes y a responsables de instituciones

06/08/2019 - 21:47 Santiago

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, CITA a las personas e instituciones que se mencionan a notificarse del estado de sus respectivos trámites de Lunes a Viernes, de 8 a 12 hs., en Planta Baja del edificio del Organismo, Av. Belgrano (S) 1940, Ciudad Capital.

Salvatierra, Juan P. - As. Nº 8892/19; Sausalima, Lilian E. - As. Nº 20424/19; y As. Nº 24900/15; Carabajal, Paola G. - As. Nº 52050/18; Carrizo, María de los A. - As. Nº 11442/18; Moya, Walter J. - As. Nº 14982/18; Córdoba, Ilda L.- As. Nº 53662/18; Cabezas, Erika R. - As. Nº 19247/19; Rodríguez, Silvia del V. - As. Nº 67547/16; Barraza, Estela A. - As. Nº 45089/17; Fernández, Marcela A. - As. Nº 33931/18; Palomino Reyes, Rafael - As. Nº 18582/19; Corregidor, Carlos. - As. Nº 53722/17; Salazar, Mauro - As. Nº 19256/18; Cejas Villalba, Ivana. - As. Nº 14383/18; Acosta, Jacinta C. - As. Nº 5739/18; Medina, Ana F. - As. Nº 12049/18; Mazaet, Elizabeth del V.- As. Nº 12036/18; Torrez, Rafael A. - As. Nº 57961/18; Villagra, Marta R. - As. Nº 15979/19; Elías, Roberto A. - As. Nº 16698/19; Cejas, Sandra A. - As. Nº 16989/19; Rodríguez, Adriana E. - As. Nº. 15328/19; Ramírez Domínguez, María. - As. Nº 5475/19; Torres, Juan D. - As. Nº 15522/19; Dir. Esc. Nº 1035 - As. Nº 19388/19; Moisés, Andrea M.- As. Nº 54679/18; Díaz, Jorge A. - As. Nº 58053/18; Erbetta, Zulma -As. Nº 15520/19; Bulacia, Ramón F. - As. Nº 17507/19; Benavidez, Mónica B.- As. Nº 16196/19; Paz, Eduardo F. - As. Nº 10575/19; Acosta, Erika - As. Nº 12622/19; Taborda, Mario D. - As. Nº 22000/16; Si.Mi.Se - As. Nº 18260/19; y As. Nº. 19789/19; y - As. Nº 21325/19; Dir. Esc. Nº 281 - As. Nº 12057/19; Prado, Valeria -As. Nº 10853/19; Ávila, Laura - As. Nº 15957/19; Luna, José D. - As. Nº 23042/19; Díaz, Carola - As. Nº 20682/19; Dir. Esc. Nº 106 - As. Nº 34854/18.-