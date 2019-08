¿ Sol Perez 2021? La vedette posible candidata

06/08/2019 - 12:42 Mundo Web

La mediática Sol Perez dejo atrás su cruce con el economista Javier Milei, y se animo a revelar su interés por la política. En el programa de televisión (infama) la ex panelista de TyC Sports aseguró que le atrae la política y dijo: “Me parece que las mujeres tenemos que estar continuamente aclarando que podemos pensar, y si una vez te equivocas, no te perdonan y volvés a ser la hueca y tontita que solo sabe reír”.

Agrego además, “En este país somos muy egoístas, muy individualistas, votamos con el bolsillo y solo pensamos en cómo nos va a ir mejor a nosotros mismos, y no vemos que hay gente muy necesitada. Me pasa con el tema de la inseguridad, ya que si salto a favor de un chorro me dicen ‘garantista’ y no es así, porque hay que hacerse cargo de la situación, de que hay gente que nace fuera del sistema”.

Por último ante la pregunta de la conductora Pia Shaw ¿te gustaría estar en la política, ser diputada? afirmó que si le gustaría y aprovecho para tirarles un “palo” a los políticos: “no son quienes tienen realmente ganas de ayudar a la gente. Me parece que somos piezas de ajedrez de quienes tienen todo el dinero y el poder, y ellos nos van moviendo y contando lo que queremos escuchar”, concluyó.

