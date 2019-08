Ya están los primeros finalistas

07/08/2019 - 01:23 Semillero

El campeonato Apertura que hace disputar la Liga Santiagueña para sus divisiones formativas, tiene a sus primeros finalistas del certamen, puesto que el fin de semana pasado se jugaron los cruces correspondiente a la zona A, en sus cuatro categorías. Allí, Mitre Amarillo fue gran protagonista al acceder a la definición en dos divisiones, al igual que Sarmiento de La Banda.

Además, el Consejo Auxiliar programó el resto de los cruces a jugarse el próximo sábado en cancha de Central Argentino. En cuanto a los primeros cruces, los resultados fueron los siguientes.

En Sexta División: Sarmiento 0 (5), Independiente de Fernández 0 (4). Séptima: Güemes 0, Sarmiento 1.

Octava: Comercio Central Unidos 0, Mitre Amarillo 3.

Novena: Mitre Amarillo 0, Instituto Santiago 2.

Programación

En cancha de Central Argentino: En Octava: Central Córdoba vs. Sarmiento. En Sexta: Unión Santiago vs. Central Córdoba. En Novena: Mitre Negro vs. Central Córdoba. En Séptima: Central Córdoba vs. Mitre Amarillo.

Blanqueo

En su última reunión del Consejo Directivo de la Liga Santiagueña de Fútbol se resolvió las nuevas sanciones que tendrán los clubes en las divisiones inferiores.

Al detectarse algunas falencias, los dirigentes de los 20 clubes de la entidad madre resolvieron duras sanciones contra los clubes, entrenadores y jugadores, que será resorte del Tribunal de Penas.

En cualquier división, en caso de jugar un futbolista suspendido, o bien que no figure en la Lista de Buena Fe o, que no tenga la firma, la sanción será grave, ya que todas las categorías perderán los puntos en juego, además será sancionado el entrenador, el jugador infractor y el club.

También las nuevas medidas de los dirigentes del Consejo Directivo, indica que en caso de ser reincidente, la sanción será doble y así sucesivamente hasta la desafiliación de la entidad.

“Hay clubes que trabajan muy bien en las divisiones inferiores, y que son ejemplos a seguir. Pero hay otras entidades que no están haciendo bien las cosas, y en primera medida, se ayudará a complementar toda la documentación requerida, en tiempo y en forma, y en caso de cometer algunas falencias o descuidos en el torneo Clausura (que será piloto), las sanciones serán graves”, indicó Manuel Cuevas, vicepresidente primero de la Liga Santiagueña.

Sin dudas una medida ejemplificadora que ayudará a una competencia sana, sin perjuicios y sobre todo, al equilibrio adecuado, nivelado en los tiempos que se imponen en la sociedad del fútbol, y sobre todo, en las divisiones inferiores. Lo primordial e importante a la vez, es que todos los clubes optaron por la nueva modalidad reglamentaria, que marcará un antes y un después en el fútbol doméstico.l