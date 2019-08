Tomás Lezana: “Jugar cerca de Santiago me permite que lleguen mis familiares”

07/08/2019 - 10:51 Deportivo

Los Pumas se preparan en Salta para el partido del sábado, a las 16.40, ante los Springboks en el estadio Padre Ernesto Martearena, por el Rugby Championship, para el que el técnico, Mario Ledesma, dispuso entre los titulares al santiagueño Facundo Isa.

El otro santiagueño, que esta vez esperará entre los suplentes, es Tomás Lezana que habló en una breve conferencia de prensa tras el entrenamiento de ayer en el Jockey Club salteño.

Lezana recordó los partidos del Regional del NOA disputados en Salta para su exclub Santiago Lawn Tennis: “He jugado mucho tiempo en Salta con mi club, es lindo volver, tengo buenos recuerdos acá y estar cerca de Santiago del Estero me permite que lleguen mis familiares”.

Él, Facundo Isa y Juan Manuel Leguizamón son tres jugadores del Lawn Tennis de Santiago del Estero que alternan titularidad y están siempre presentes en las convocatorias de Los Pumas; y al respecto dijo: “Me pone muy contento el presente del club sacando buenos jugadores. Es la consecuencia de lo que se hace en infantiles y juveniles”.

“Disfrutamos mucho de estar en el país y será nuestra despedida. Es difícil no pensar en el futuro, pero si no estás en el presente, no podés aprovechar las oportunidades”, expresó para cerrar.